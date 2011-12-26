کارخانه سیمان نیزار کمترین آلایندگی زیست محیطی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کارخانه سیمان نیزار قم، صنعت سیمان را یکی از صنایع مادر کشور دانست که نقش مهمی در توسعه صنعت کشور دارد.



وی ادامه داد: از سال 1312 که نخستین کارخانه سیمان با ظرفیت تولید 100 تن در روز احداث شد تا امروز که بیش از 66 کارخانه 76 میلیون تن سیمان تولید می‌کنند راه درازی پیموده شد.



وی تاکید کرد: گستردگی کارخانه‌های سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی روند شتاب‌تری داشته تا جایی که می‌توان گفت کشور ما از نظر تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی رسیده و جزو کشورهای صادرکننده سیمان محسوب می‌شود.

نجفی با اشاره به ضرورت احداث کارخانه سیمان نیزار اظهار داشت: موسسان و سرمایه‌گذاران شرکت سیمان نیزار پس از بررسی به این نتیجه رسیده بودند که فقدان کارخانه سیمان در سطح استان برای صنعتی‌شدن مهم‌ترین دلایلی بود که آنها را بر تصمیم خود مصمم‌تر کرده است.



مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان سپندار ظرفیت تولید سیمان در این کارخانه را یک میلیون تن اعلام کرد و افزود: روند احداث این کارخانه در سال 85 در زمینی به مساحت 98 هکتار آغاز شد.



وی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری سیمان سپندار با داشتن 6 واحد تولید به ظرفیت 5.5 میلیون تن در سال به عنوان سهامدار اصلی کارخانه سیمان نیزار مطرح است.

نجفی با اشاره به استفاده از کارآمدترین فناوری و ماشین‌آلات بر اساس استانداردها در این کارخانه اظهار داشت: صنعت سیمان در گذشته دارای آلایندگی فراوانی بود و ما برای به حداقل رساندن آلاینده‌های زیست محیطی از کارآمدترین تجهیزات فیلتراسیون و غبارروبی استفاده کردیم.



وی هزینه سرمایه‌گذاری در این شرکت را 148 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در مجموع بیش از 700 میلیارد تومان برای مجموعه شرکت‌های سیمان سپندار سرمایه‌گذاری شده و برای 2 هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال شده است.

