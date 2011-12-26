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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

نجفی به مهر خبر داد:

اصلاح رفتار ترافیکی منجر به کاهش جریمه های رانندگی می شود

اصلاح رفتار ترافیکی منجر به کاهش جریمه های رانندگی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان گفت: مردم به هیچ وجه نگران افزایش جریمه ها نباشند چرا که به راحتی می توانند با اصلاح رفتار ترافیکی خود رفع تخلف کنند.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی از اول دی ماه جاری گفت: هدف اصلی قانون جدید پیشگیری از حوادث ترافیکی بوده و جریمه نوشتن برای پلیس کار سختی است.

وی ادامه داد: با اعمال این قانون و افزایش جریمه ها اصلا جای نگرانی برای مردم وجود ندارد چرا که رانندگان خودشان می توانند با اصلاح رفتار ترافیکی خود، برگ جریمه دریافت نکنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان با اشاره به فعالیت گسترده پلیس در اطلاع رسانی این قانون به مردم بیان داشت: 171 مورد تخلف در این قانون پیش بینی شده اما هیچ کدام به گونه ای نیست که مردم از عهده رعایت آن برنیایند.

سرهنگ نجفی همچنین تصریح کرد: با آغاز اجرای مرحله دوم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تغییردر رفتارترافیکی رانندگان کرمانی کاملا مشهود بوده و آمار برگ جریمه های صادر شده در کرمان بالا نیست.
 

کد مطلب 1493812

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