پست 132 کیلوولت سربیشه در صادرات برق به افغانستان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صابری صبح دوشنبه در جریان بازدید از پست 400 کیلو ولت بیرجند، اظهار داشت: تحولی بزرگ و اقدامات زیربنایی مطلوبی در صنعت برق استان صورت گرفته است.

وی فعالیت های صورت گرفته در صنعت برق استان از پست 400 کیلو ولت بیرجند را به عنوان یک شاهراه مهم و زیر بنایی برای توسعه استان دانست و افزود: افتتاح این طرح در سفر چهارم هیئت دولت به خراسان جنوبی اقدامی مهم و ارزشمند بوده است.

صابری بر توسعه و تسریع در روند اجرایی پست 132 کیلو ولت سربیشه به درح تاکید کرد و بیان داشت: اجرا و ارتقاء این طرح می تواند در صادرات برق به افغانستان از استان نقش موثری داشته باشد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی در پایان از دیدار مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این دیدار در خصوص اجرای طرح های نیمه تمام و طرحهای توسعه ای صنعت برق استان مذاکره و پیگیری لازم برای اجرایی کردن آنها دنبال خواهد شد.