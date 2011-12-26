اجرای طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی در کشور

مجید کیان پور پیش از ظهر روز دوشنبه در گفتگو با مهر، با بیان اینکه بر اساس این طرح دولت به سکونت گاههای غیر رسمی حاشیه شهرهای بالای 150 هزار خانوار امکانات زیر بنایی و فرهنگی و شهری می دهد افزود: در حال حاضر برای سکونت گاههای غیر رسمی در حاشیه 60 شهر کشوراین طرح آغاز شده است.

به گفته وی: 44 هزار هکتار سکونت گاه غیر رسمی در حاشیه شهر ها وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از وجود 72 هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کشور خبرداد و گفت : محدوده این بافتهای فرسوده در 457 شهر بالای 12 هزار خانوار کشور شناسایی شدند.

کیان پور با اشاره به زندگی بیش ازهشت و نیم میلیون نفر در بافتهای فرسوده کشوراظهار داشت: دولت سالانه تا شش هزار 500 هکتار از بافتهای فرسوده کشور را بازسازی و بهسازی می کند .

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون افزون بر 5 هزار و 400 هکتار از این بافت با مشارکت مردم و تسهیلات بانکی بازسازی شده است.