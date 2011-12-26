5830 واحد مسکونی در قم واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در سفری دو ساعته به قم، از واحدهای مسکونی احداث شده در منطقه پردیسان بازدید و به صورت نمادین کلید تعدادی از این واحدها را به مالکان آنها واگذار کرد.

تاکنون چهار مرحله مسکن مهر به متقاضیان این طرح واگذار شد که در مرحله اول هزار و 357 واحد مسکونی در اسفندماه 88 با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. در مرحله دوم نیز رحیمی معاون رئیس جمهور در آبان‌ماه 88، 2 هزار و 304 واحد مسکن مهر را افتتاح کرد.



همچنین در خردادماه امسال 3 هزار و 703 واحد و امروز 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر در استان قم به بهره‌برداری رسیده است.

از این تعداد واحدها، هزار و 62 واحد در قالب مسکن مهر 99 ساله، 437 واحد اجاره 5 ساله، هزار و 802 واحد خودمالکی و انفرادی و دو هزار و 528 واحد در قالب بافت فرسوده به بهره‌برداری رسیده است.