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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

با حضور رئیس جمهور/

5830 واحد مسکونی در قم واگذار شد

5830 واحد مسکونی در قم واگذار شد

قم - خبرگزاری مهر: 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر در استان قم با حضور محمود احمدی‌نژاد به متقاضیان این طرح واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در سفری دو ساعته به قم، از واحدهای مسکونی احداث شده در منطقه پردیسان بازدید و به صورت نمادین کلید تعدادی از این واحدها را به مالکان آنها واگذار کرد.

تاکنون چهار مرحله مسکن مهر به متقاضیان این طرح واگذار شد که در مرحله اول هزار و 357 واحد مسکونی در اسفندماه 88 با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. در مرحله دوم نیز رحیمی معاون رئیس جمهور در آبان‌ماه 88، 2 هزار و 304 واحد مسکن مهر را افتتاح کرد.

همچنین در خردادماه امسال 3 هزار و 703 واحد و امروز 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر در استان قم به بهره‌برداری رسیده است.

از این تعداد واحدها، هزار و 62 واحد در قالب مسکن مهر 99 ساله، 437 واحد اجاره 5 ساله، هزار و 802 واحد خودمالکی و انفرادی و دو هزار و 528 واحد در قالب بافت فرسوده به بهره‌برداری رسیده است.

کد مطلب 1493816

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