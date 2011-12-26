شخصیت "ملاحسن کاشی" باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی افزود: ملاحسن کاشی جزو شاعران برجسته و به نام قرن هفتم است که ولایت و بحث غدیر محور اصلی اشعار وی بود. از این عارف و شاعر بزرگ زنجانی بیش از 2 هزار بیت شعر در وصف شخصیت امیرالمومنین علیه‌السلام در دست است.

وی با تاکید بر اینکه با شناساندن شخصیت ملاحسن کاشی، جوانان می‌توانند به وجود مقبره ایشان در استان خود ببالند، ادامه داد: با اهتمام به این امر که همواره تعداد کثیری از گردشگران و توریست‌ها برای گردش و سیاحت به گنبد سلطانیه سفر می‌کنند، می‌توان به مسائلی که به مراتب مهم‌تر از قدمت آجر و سیمان یک بنا است پرداخت و آن مسئله چیزی جز مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیست که مقبره و شخصیت ملاحسن کاشی از این قائده مستثنی نیست.

احمدی سواد آموزی یکی از شاخص های رشد و توسعه در کشور است که در این راستا 99 درصد مردم استان باسواد هستند که از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: حماسه 9 دی را روز مبارزه با فتنه گران یاد کرد و افزود: این روز یک انقلاب در دهه سوم است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری این فتنه خاموش شد.

وی افزود: فتنه روز 9 دی سرمایه بزرگ و 20 ساله دشمن در داخل و خارج بود که با بصیرت مردم و با عظمت عاشورا این معضل از کشور برداشته شد و افتخار بزرگی از این حماسه برای کشور به وجود آمد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری عاشورا به کمک مردم آمد .

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: همانطور که در جنگ نعمتهای فراوانی نصیب کشور شد در حماسه 9 دی هم نعمتهای بسیار ارزشمند اقتدار و بصیرت نصیب کشور شد و لذا با ظمتی که مردم ایران به دست آورد هجمه دشمن را روز به روز پر رنگ تر کرده که در این راستا باید مدیران در اجرای کارهای فرهنگی تعامل لازم را در دستور کار قرار دهند و مردم را با فتنه فرهنگی دشمن آشنا کنند .

احمدی در ادامه افزود: مدیران دستگاههای فرهنگی نسبت به مرحله آخر ریشه کنی بیسوادی برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند و از کلیه حوزه های فرهنگی در امر ریشه کنی بی سوادی کمک گرفته شود تا جشن بی سوادی در استان برگزار شود و در برنامه پنجم توسعه نه دصد بیسوادی معادل 20 هزار نفر به صفر برسد .

وی با اشاره به برنامه های قرآنی افزود: در حال حاضر نگاه دشمن به نسل جوان است و مهمترین هدف برای هجمه و فتنه خود قرار داده که در این راستا باید به محافل قرآنی توجه ویژه ای شود که تقویت جایگاه قرآن در جامعه از بروز معضلات بسیاری در جامعه جلوگیری می کند و در تحقق صد درصدی باسوادی قرآنی همکاری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: مدیران باید به تحول اجتماعی که کار بزرگی است توجه کنند و با شفافیت برنامه ریزی و راهکارهای مناسب برای تحقق برنامه های فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.

احمدی یاد آور شد: نسبت به گذشته در تخصیص اعتبارات پیشرفت حاصل شده و اعتبارات دولت عدالت محور در همه عرصه ها بی نظیر است بخصوص در حوزه فرهنگی لذا در این راستا هماهنگی و نظارت لازم را بر استفاده درست از اعتبارات را داشته و با توجه به نیازها اعتبارات هزینه شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: در انتخاب شهروند برتر برای سالهای بعد برنامه ریزی شود و با اطلاع رسانی درست این طرح بیشتر از جامه شناخته و اجرایی شود.