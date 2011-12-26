پژوهشگران برتر موسسه رازی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در همایش پژوهشگران و فن آوران استان البرز تجلیل شدند.

همایش پژوهشگران و فن آوران استان البرز در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که در شهرستان کرج مستقر است، برگزار شده است.

در این همایش، چهار محقق برتر و پژوهشگر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با حضور مسئولان و مدیران ذیربط مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سرازی رازی در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با امر واکسن و سرم در کشور و خاورمیانه محسوب می شود.

این موسسه هرساله دستاوردهای فراوانی دارد و محققان فعال در موسسه یادشده به تحقق این دستاوردها کمک می کنند.

