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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

پژوهشگران برتر موسسه رازی تجلیل شدند

پژوهشگران برتر موسسه رازی تجلیل شدند

کرج - خبرگزاری مهر: پژوهشگران برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به دلیل تلاشها و تحقیقات انجام شده، تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در همایش پژوهشگران و فن آوران استان البرز تجلیل شدند.

همایش  پژوهشگران و فن آوران استان البرز در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که در شهرستان کرج مستقر است، برگزار شده است.

در این همایش، چهار محقق برتر و پژوهشگر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با حضور مسئولان و مدیران ذیربط مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سرازی رازی در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با امر واکسن و سرم در کشور و خاورمیانه محسوب می شود.

این موسسه هرساله دستاوردهای فراوانی دارد و محققان فعال در موسسه یادشده به تحقق این دستاوردها کمک می کنند.
 

کد مطلب 1493822

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