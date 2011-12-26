ایرانیان جایگاه مناسبی در سرزمین لاله های نارنجی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی طی مصاحبه ای با هفته نامه فرهنگی و اجتماعی "واسنار" گفت: چهل هزار ایرانی در هلند زندگی می کنند که عمدتا در شهرهایی مانند لاهه، آمستردام، لیدن، دلفت، اوترخت و روتردام ساکن هستند.

وی درباره حضور تعداد زیادی دانشجو و استاد ایرانی در دانشگاههای هلند می گوید: "این امر موضوعی فرهنگی است. تمدن ما پیشینه ای هفت هزار ساله دارد. ما فرهنگی بسیار غنی داریم. همچنین سطح میانگین آموزش ایرانیان در اینجا بالاست."



در بخش دیگری از این مصاحبه غریب آبادی با بر شمردن نقش سفیر در تبادل فرهنگی بین ملل می گوید: ایران کشوری بسیار بزرگ با آب و هوایی متنوع است. دمای هوا در سراسر کشور متفاوت است و اساسا در هر زمان از سال، ارزش دیدن دارد.

سفیر ایران در هلند در ادامه افزود: ایران کشوری بسیار امن و مطمئن برای گردشگران است. سالانه بیش از ۵۰۰۰ گردشگر هلندی از ایران دیدن می کنند. افزون بر بزرگی اندازه (تقریبا ۴۰ برابر مساحت هلند)، ایران همچنین کشوری زیبا با نقاط جالب فراوان برای یک بازدید کننده است، به گونه ای که هر گردشگر به زمان کافی نیاز دارد تا بتواند به درستی غنای فرهنگی ایران را تجربه نماید. هر کسی که قصد سفر به اصفهان که مسلما خیره کننده ترین شهر ایران است، داشته باشد، به حداقل سه روز نیاز دارد تا بتواند از زیبایی های آن بهره ببرد. علاوه بر این، شهر شیراز به خاطر فرهنگ و تاریخ غنی خود مشهور است، و احتمالا برای آن دسته از کسانی که هرگز به تهران نرفته اند، این شهر، شهری بزرگ و مدرن با جامعه ای از نظر کسب و کار شلوغ و شرکتهای خصوصی فراوان است.

غریب آبادی در پایان این مصاحبه می گوید: "هلند پنجمین شریک اروپایی ایران است. روابط ایران و هلند بیش از چهار قرن قدمت دارد. بنابراین باعث تأسف است که برداشت رسانه ها از ایران واقعیات را بازتاب نمی دهد. ما ملتی صلح دوست هستیم و مانند برخی کشورهای مدعی صلح به هیچ کشوری حمله نکرده ایم."