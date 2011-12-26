به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی گفت: در راستای اجرای بیمه تامین اجتماعی رانندگان، آن دسته از رانندگان درون شهری که در تعاونی‌های مربوطه ثبت نام کرده و مجوز لازم جهت اشتغال در حمل و نقل درون شهری را دارا هستند جهت استفاده از خدمات تامین اجتماعی می‌توانند به پایگاه اینترنتی اصناف به آدرس www.asnaf.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.



وی افزود البته رانندگان تاکسی ‌باید جهت ثبت نام فقط به سازمان تاکسیرانی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.



مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت این رانندگان از تخفیف 50 درصدی مبلغ حق بیمه برخوردار می‌شوند و این تخفیف توسط دولت و از طریق منابع حاصل از اجرای طرح ملی هدفمند سازی یارانه‌ها به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.



وی ادامه داد براساس تفاهم نامه منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و مراجع قانونی، اسامی افرادی که ثبت نام کرده‌اند، پس از تایید مراجع قانونی ذیربط هرماهه جهت انجام مراحل بعدی به ادارات کل تامین اجتماعی استان‌ها ابلاغ می‌شود.



وی اضافه کرد در استان قم تا کنون بیش از 12500 هزار نفر راننده حمل و نقل درون و برون شهری از جمله رانندگان تاکسی، تاکسی تلفنی، اتوبوس، مینی بوس، وانت، خاور و سایر وسایط نقلیه از مزایای تامین اجتماعی بهره‌مند هستند و دولت بابت این مقدار ماهانه بیش از 620 میلیون تومان از محل منابع هدفمند سازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند.



وی تاکید کرد رانندگان حمل و نقل برون شهری با توجه به نوع بیمه تا زمانیکه کارت هوشمند حمل و نقل آنان اعتبار دارد می‌توانند با پرداخت مبلغ حق بیمه از مزایایی ازجمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک هزینه وسایل کمک پزشکی، خدمات درمانی و سایر خدمات این سازمان به جز پرداخت مقری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.



همچنین رانندگان درون شهری که در داخل شهر و با مجوز از مراجع مربوطه مشغول به فعالیت هستند تا زمان اعتبار مجوز مربوطه و اشتغال درامر رانندگی با پرداخت ماهیانه حق بیمه، از مزایایی ازجمله خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، بازماندگی، ازکارافتادگی بهره‌مند شوند.



موسوی درپایان گفت رانندگانی که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به فعالیت هستند مانند سایر بیمه شدگان آن کارگاه شامل بیمه اجبار ی هستند و کارفرما موظف است لیست حق بیمه آنان را به صورت منظم به شعبه مربوطه ارسال نماید.

