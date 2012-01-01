محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهربا اشاره به اختصاص 5 هزار و 600 میلیارد ریال برای پشتیبانی از طرحهای مجتمع‌های آبرسانی و آب های مرزی، گفت: به منظور تامین منابع مالی بخش آب کشور، این میزان منابع پیش بینی شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: ایران در هفته های گذشته برای چهارمین نشست شورای حکام مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب، میزبانی موفقی داشته است.

عطارزاده با اشاره به لزوم دقت و توجه هرچه بیشتر در فعالیتهای صورت گرفته بخش آب کشور، خاطر نشان کرد: در بخش آب بدون درآمد باید تحلیلهای مناسبی را با استفاده از نرم افزارها داشته باشیم و از سویی نیز بتوانیم در عملیات شهرها از آن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بازنگری در طراحی ها، ساخت و نصب تجهیزات و روش های بهره برداری موضوعی بسیار مهم است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در مورد تامین منابع مالی و تغییر روش های دسترسی به منابع جدید گفت: این موضوع از طریق روشهای گوناگونی قابل پیگیری است که یک اصل آن اعتبارات است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مدیریت آب شهری و بخش آب بدون درآمد بسیار مهم است و به کارگیری توانمندیهای بخش خصوصی در مدیریت آب بدون درآمد می تواند بسیار موثر باشد.

وی به این مطلب هم اشاره کرد که با ثابت ماندن حجم بارشها در هفته های اخیر، لزوم کنترل بیشتر آب خروجی سدها مورد تاکید است.