"خبره" دبیر شورای دستگاه های نظارتی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله خبره طی حکمی از سوی حجت الاسلام حیدر مصلحی رئیس شورای دستگاه های نظارتی کشور به عنوان دبیر این شورا منصوب شد.

در حکم حجت الاسلام مصلحی تاکید شده است: شایسته است با تدبیر و تلاش مستمر، وظایف و ماموریت های دبیری شورا که در دستور العمل اجرایی ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و نیز مصوبات شورا را به نحو کامل و صحیح انجام دهید و همچنین با برنامه ریزی و هدایت شوراهای استانی و ایجاد هماهنگی و نظارت، زمینه را برای تحقق اهداف عالی شورا فراهم آورید.