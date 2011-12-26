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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

1000 کیلوگرم گوشت طیور فاسد در رفسنجان کشف شد

1000 کیلوگرم گوشت طیور فاسد در رفسنجان کشف شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی رفسنجان از کشف و ضبط هزار و 230 کیلوگرم گوشت طیور فاسد در این شهرستان خبر داد.

محمود مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی آذر ماه سال جاری مقدار هزار و 230 کیوگرم گوشت طیور بیمار ضبط و معدوم شد.

مقامی با اشاره به نظارت های دقیق بازرسان دامپزشکی رفسنجان گفت: سلامت محصولات دامی در تامین سلامت افراد جامعه تاثیر بسزایی دارد.

وی همچنین گفت: 187 هزار و 778 عدد طیور گوشتی طی آذر ماه در رفسنجان با نظارت بازرسان بهداشتی و ناظر شرعی ذبح شدند.

این مسئول ابراز داشت: بازرسان این شبکه با بازدید از واحدهای تولید و عرضه مواد دامی، مواد آلوده را کشف و معدوم می کنند.

وی یادآور شد: کلیه واحدهای نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی باید متناسب با فضا و امکاناتشان اقدام به تهیه گوشت کنند تا در نگهداری و عرضه آنها دچار مشکل نشود.

کد مطلب 1493832

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