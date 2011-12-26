مهدی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز ثبت ‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس تا امروز که سومین روز از مهلت ثبت ‌نام به شمار می ‌رود، هشت نفر در استان یزد داوطلب شرکت در انتخابات هستند.

وی با بیان اینکه یک نفر از این افراد خانم و بقیه آقا هستند، در مورد ثبت نام چهره های شاخص گفت: همه افرادی که اقدام به ثبت نام کرده اند از نظر ما یکسان هستند اما نام برخی مسئولان و چهره های مطرح استان یزد نیز در میان ثبت نام شدگان وجود دارد.

تقوایی عنوان کرد: ثبت ‌نام از داوطلبان کاندیداتوری مجلس در استان یزد در چهار حوزه یزد، تفت، اردکان و مهریز انجام می ‌شود.

وی عنوان کرد: یک نفر از ثبت‌ نام کنندگان در اردکان، یک نفر در مهریز و بقیه در یزد ثبت‌ نام کرده ‌اند.

تقوایی با بیان اینکه حوزه طبس با برخی از شهرستان‌ های خراسان جنوبی مشترک است، بیان داشت: از استان یزد چهار نماینده به علاوه نماینده طبس راهی مجلس خواهند شد.

وی حوزه‌ های انتخابیه را شامل یزد و صدوق، تفت و میبد، ابرکوه و بافق و بهاباد و خاتم و مهریز، طبس و اردکان اعلام کرد.

تقوایی با بیان اینکه ثبت‌ نام تا ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه نهم دی‌ ماه ادامه دارد، افزود: داوطلبان کاندیداتوری مجلس با در دست داشتن مدارک لازم که پیش از این اعلام شده است، برای ثبت ‌نام مراجعه کنند.