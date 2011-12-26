خط انتقال آب طالقان به کرج و تهران قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خط انتقال آب طالقان از هفتم دی ماه قطع می شود.

آبفای البرزاز این خط 500 لیتر آب در ثانیه برای جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر برداشت می کند که این امر سبب قطع یا افت فشار آب در مناطقی از کرج خواهد شد.

مناطقی که با قطع یا افت فشار آب مواجه خواهد شد، شامل قسمتهایی از باغستان، شاهین ویلا، فاز 1،2،3 رجایی شهر، شمال حیدرآباد و قسمتهایی از 45 متری گلشهر گزارش شده است.

برای جبران میزان قطع آب در مناطق یاد شده، آب تولیدی بخشی از چاههای مورد استفاده در کرج و مهرشهر به این مناطق انتقال می یابد.

مردم می توانند در خواستهای خود را برای اعزام تانکرهای آبرسانی به این مناطق از طریق تماس با مرکز تلفن 122 مطرح کنند.

ساعات قطع آب هر منطقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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