شاهنامه حافظ راستین سنن ملی و شناسنامه اقوام ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام عباس دانشی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش بین المللی حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه در دانشگاه سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: فردوسی به افتخارات کهن ایران جان داده و مظهر وطن پرستی و ایران دوستی واقعی است.

وی گفت: حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه سرای تاریخ ایران و یکی از برجسته ترین شاعران جهان محسوب می شود که امروزه طرفداران زیادی دارد.

وی افزود: فردوسی شاعری معتقد، مومن و دوستدار اهل بیت (ع) بود و همواره به آنان عشق می ورزیده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: فردوسی را باید پیشرو کسانی دانست که به افتخارات ایران کهن جان داده و عظمت آن را آشکار ساخته اند.

وی گفت: این شاعر بزرگ با خلق شاهنامه مظهر وطن پرستی و ایران دوستی واقعی است.

وی افزود: با بوجود این اثر بزرگ بسیاری از عناصر فرهنگ و آثار گذشتگان ما در طوفان حوادث تاریخی از بین نرفت و جاودانه شد.

استاد آکادمی علوم تاجیکستان نیز در این همایش اظهار داشت: فردوسی شخصیت بین المللی است و جایگاه ویژه ای را در کشور تاجیکستان به خود اختصاص داده است.

میرزا ملا احمد گفت: تفکر فردوسی و اندیشه حاکم بر شاهنامه همواره مدافع خوبی ها در برابر ظلم و تیرگی است.

همایش بین ‌المللی حکیم ابوالقاسم فردوسی که از سوم دی ماه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شده بود با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگرانی از 10 کشور تاجیکستان، مصر، فرانسه، مالزی، سوریه، گرجستان، پاکستان، هندوستان، افغانستان و آمریکا که همگی دارای کرسی زبان فارسی در دانشگاه های مختلف خارج از کشور هستند و تسلط به زبان فارسی و تالیفاتی در این زمینه دارند امروز با سخنرانی شرکت کنندگان مختلف داخلی و خارجی به کار خود پایان داد.