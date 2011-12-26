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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

محمود الزهار:

حماس پیروز انتخابات کرانه باختری است

حماس پیروز انتخابات کرانه باختری است

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، از شانس قوی این جنبش در انتخابات مجلس قانونگذاری در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "محمود الزهار" گفت: در انتخابات مجلس قانونگذاری که قرار است در ماه مه آینده برگزار شود حماس اکثریت آراء را در کرانه باختری بدست خواهد آورد.

وی افزود: حماس یا هر گروه اسلامی دیگر در فلسطین ارتباطی با حوادث کشورهای عربی ندارد و حماس با ضعف امکانات، دشمن زورگو و بی مهری ها کنار آمده است.

الزهار اظهار داشت: ما در امور داخلی کشورهای عربی دخالتی نمی کنیم زیرا مطمئن هستیم که بالاخره روزی از حمایت گسترده کشورهای عربی و اسلامی برای تحقق اهداف خود بهره مند خواهیم شد.

شایان ذکر است که گروههای فلسطینی اخیرا در قاهره طی نشستی تلاش کردند که مشکلات خود را حل و فصل کنند.

کد مطلب 1493837

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