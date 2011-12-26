حماس پیروز انتخابات کرانه باختری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "محمود الزهار" گفت: در انتخابات مجلس قانونگذاری که قرار است در ماه مه آینده برگزار شود حماس اکثریت آراء را در کرانه باختری بدست خواهد آورد.

وی افزود: حماس یا هر گروه اسلامی دیگر در فلسطین ارتباطی با حوادث کشورهای عربی ندارد و حماس با ضعف امکانات، دشمن زورگو و بی مهری ها کنار آمده است.

الزهار اظهار داشت: ما در امور داخلی کشورهای عربی دخالتی نمی کنیم زیرا مطمئن هستیم که بالاخره روزی از حمایت گسترده کشورهای عربی و اسلامی برای تحقق اهداف خود بهره مند خواهیم شد.

شایان ذکر است که گروههای فلسطینی اخیرا در قاهره طی نشستی تلاش کردند که مشکلات خود را حل و فصل کنند.