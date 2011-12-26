هم اندیشی در خصوص گردشگری طبیعی در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی در خصوص گردشگری طبیعی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تقویت حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

این جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محیط زیست کرج و مسئولان و کارشناسان مربوطه برگزار شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز با ارائه یک سخنرانی علمی در خصوص آمایش سرزمین برای تعیین ظرفیتهای کاربری گردشگری در دانشگاه محیط زیست حضور یافت.

در این جلسه یک مدل عملیاتی ارائه شد

اشرفی پور در ادامه، یک مدل مطالعاتی که در منطقه دو هزار تنکابن اجرا شده بود را با مدلهای آمار و کالیبراسیون هیدرومتری حوزه یادشده ارائه کرد.

وی با معرفی روش هورتون برای محاسبه شکل حوزه آبخیر به ضرورت محاسبه ایمنی زیر حوزه ها برای هدایت گروه های گردشگر به عرصه های طبیعی تاکید کرد.

در پایان جلسه هم اندیشی در خصوص گردشگری طبیعی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تقویت حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، سئوالاتی توسط اساتید حاضر در جلسه مطرح شد.

جلسه یادشده در پاسخ به درخواست محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای دانشگاه محیط زیست برای بررسی جوانب فنی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تشکیل شده بود.

بررسی جوانب فنی در زمینه افزایش مشارکت مردم محلی از اهداف تشکیل جلسه بود

بررسی جوانب فنی در زمینه افزایش مشارکت مردم محلی در حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، از دیگر بخشهای درخواست در این خصوص بود.

پیش از این جلسه مشابهی نیز با حضور کارشناسان دانشگاهی و مدیران استانی و ستادی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده بود.

کارشناسان دفاتر ستادی و نیز متخصصان پروژه های بین المللی در محل معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، دیگر حاضران در جلسه یادشده بودند.

دانشگاه محیط زیست در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است.