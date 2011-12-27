به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیسیها در ابتدای فصل اعلام کردند خواهان جذب مهدی مهدویکیا هستند و در این رابطه محمود خوردبین به کیا زنگ زده و به وی گفته بود:"سه چهار روز صبر کن" اما بعد از 7-8 روز انتظار و شنیدن صحبتهای حمید استیلی سرمربی وقت پرسپولیس مبنی بر اینکه "در این پست 3-4 بازیکن داریم" با داماش قرارداد بست.
پس از عقد قرارداد با داماش، کاپیتان پیشین تیم ملی هنوز از کنفرانس مطبوعاتی در دفتر عابدینی بیرون نیامده بود، که استیلی در مصاحبهای گفت:" مهدوی کیا صبر نکرده و ما خواهان جذب این بازیکن بودیم." عابدینی هم بلافاصله در جواب سرمربی پرسپولیس اعلام کرد:" حاضر است مهدویکیا را به پرسپولیس بدهد." اما پس از صحبتهای مدیرعامل باشگاه داماش، اظهار نظر از مدیران پرسپولیس شنیده نشد.
مهدویکیا در آن شرایط بسیار ناراحت بود و اعلام کرد:" اینها میخواهند من را مقابل هواداران قرار بدهند." وی همچنین با بیان اینکه " تا کی باید صبر میکرد، اظهار داشت:" آنها با 8-7 بازیکن مذاکره کردند ولی این نفرات شرایط سنگینی را مطرح کردند تا در نهایت مسئولان پرسپولیس نتوانند آنها را جذب کنند اما برای من شرط و شروط گذاشته و پیشنهاد توهین آمیزی دادند که چند روز صبر کن ولی وقتی قراردادم را امضا کردم، بلافاصله میگویند، میخواستیم وی را جذب کنیم."
تمام این اتفاقات باعث شد مهدویکیا از حضور در تیم محبوبش محروم شود و در حالیکه استیلی با صراحت تاکید کرده بود در جناج راست 2-3 بازیکن آماده دارد و به همین دلیل جواب قطعی به کیا نداد، متاسفانه در نیم فصل نخست امسال از علیرضا محمد، سامان آقازمانی، شیث رضایی، محمد نصریتی، مجتبی شیری و محمد منصوری در این پست استفاده کرد اما هیچکدام انتظارات هواداران را برآورده نکردند.
پس از تمام این ناملایمتیها، کاپیتان پیشین تیم ملی اعلام کرد دیگر در مورد پرسپولیس صحبت نمیکند و به قولش هم تا پایان نیم فصل عمل کرد، حتی در روزهای سخت و تلخ پرسپولیس وی سعی نکرد مانند برخیها از آب گل آلود ماهی بگیرد.
با ایجاد تغییرات در کادر مدیریتی و فنی پرسپولیس، در نیم فصل محمد رویانیان با مهدی مهدویکیا تماس گرفت و گفت:" ما خواهان جذب شما هستیم،" که کیا به وی اعلام کرد اصول حرفهای ایجاب میکند ابتدا با عابدینی صحبت کند. مهدی پس از صحبت با عابدینی و گفتگو با رویانیان، اعلام کرد حاضرم به پرسپولیس بیایم اما شما(عابدینی و رویانیان) با هم مذاکره کنید.
مهدی در شرایطی با پیشنهاد حضور در پرپسولیس موافقت کرد که در شرایط سختی قرار داشت، از یکسو اگر به پرسپولیس نمیآمد، به هواداران القا میشد، وی کلاس می گذارد و از طرف دیگر هواداران داماش اعلام میکردند، وی فحاشی را بهانهای برای بازگشت به پرسپولیس بیان کرده است. کیا این شایعات را به جان خرید ولی حالا خبر مخالفت دنیزلی با جذبش در رسانهها مطرح شده است.
جالب این است که مسئولان باشگاه پرسپولیس از قول خودشان و به صراحت این خبر را مطرح نکردند و این موضوع بسیار مهم از سوی رسانهها منعکس شد. اعلام نکردن موضع رسمی باشگاه درحالی رخ داد که مدیرعامل پرسپولیس شخصا برای جذب کیا با وی تماس گرفته بود.
در این بین دو ابهام وجود دارد، ابتدا اینکه وقتی مسئولان خودشان اختیار جذب نداشتند، چرا با مهدی وارد مذاکره شد، در حالیکه این مسئله با دنیزلی هماهنگ نشده بود و مورد دوم جذب "رمون زاید" پیش از عقد قرارداد رسمی با مصطفی دنیزلی بود. چرا این قرارداد با مهدویکیا منعقد نشد.
رویانیان اعلام کرده در حال مذاکره با دنیزلی است و تکلیف کیا تا 48 ساعت آینده مشخص میشود، در این شرایط باید به این مسئله مهم توجه کرد که این دومین مرتبه در چندماه اخیر است که مسئولان پرسپولیس خواسته یا ناخواسته با شخصیت اسطوره بزرگی مثل مهدوی کیا بازی میکنند.
مهدویکیا در حالیکه اعلام کرده بود قصد خداحافظی از فوتبال را دارد، به احترام مدیران پرسپولیس و اینکه به وی این انگ نچسبد در شرایطی که باشگاه به وی نیاز داشته، به پرپسولیس پشت کرده است، در چند روز گذشته به احترام هواداران و مسئولان سکوت کرده و حتی پس از مطرح شدن خبر "مخالفت دنیزلی با حضور کیا در پرسپولیس" فعلا قصد واکنش به این موضوع را ندارد.
در هر حال خروجی این اتفاقات این است که با مهدی مهدویکیا یکی از اسطورههای بزرگ فوتبال ایران بازی شده است، این درحالی است که جوان برتر و مرد سال فوتبال آسیا، یکی از بهترین گلسازهای بوندسلیگا و بازیکن اخلاق فوتبال کشور، جزو 4 بازیکن بزرگی بود که در بازی منتخب جهان و هامبورگ و در میان آنهمه ستاره جهان مورد تشویق قرار گرفت.
ای کاش مهدی مهدویکیا سالهای پایانی فوتبالش را در کشوری به غیر از ایران سپری می کرد و در این مقطع به کشورمان باز نمیگشت، گرچه وی بعد از درگذشت برادرش و به خاطر پدر پیر خود، از پیشنهادات کشورهای دیگر به راحتی عبور کرد و به ایران بازگشت.
