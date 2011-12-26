آمادگی حذف کاغذ در انتخابات آتی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شجاعان مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز فناوری و اطلاعات وزارت کشور که ریاست کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور را نیز عهده دار است در جمع خبرنگاران نحوه استفاده از سیستم الکترونیکی برای برگزاری انتخابات را تشریح کرد.

وی گفت: وقتی صحبت از برگزاری انتخابات الکترونیک می شود به این معناست که 25 فرایند باید انجام شود تا انتخابات الکترونیکی برگزار شود.

شجاعان گفت: از 25 فرآیند، 14 فرآیند قبل از اخذ رای انجام خواهد شد 4 فرآیند در روز انتخابات، 3 فرآیند در بعد از روز انتخابات و 4 فرایند به عنوان پشتیبان در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص اخذ رای الکترونیکی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تا سقف 10 درصد از حوزه های انتخابیه برای اخذ رای الکترونیکی در نظر گرفته ایم که یکی از فرآیندها مربوط به اخذ رای است. در حال حاضر 6 فرآیند در زمان ثبت نام کاندیداها در حال اجرا است از جمله این 6 فرایند زمانی بود که شروع ثبت نام کاندیداهای انتخابات با دستور وزیر کشور به صورت الکترونیکی ارسال شد. همچنین استعلام از مراجع چهارگانه نیز الکترونیکی خواهد بود.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در خصوص استفاده از امضای دیجیتال نیز در حال انجام کار هستیم و به طور کامل آمادگی حذف کاغذ را در کل فرآیند انتخابات آتی داریم.

وی در پاسخ به این سئوال که اسامی حوزه های انتخابیه ای که قرار است به صورت الکترونیک در آنها اخذ رای صورت گیرد،چیست گفت: اسامی به زودی اعلام می شود. لیست نهایی برای ما مشخص شده است که در صورت توافق با شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

شجاعان یادآور شد: اخذ رای الکترونیکی بیشتر در شهرستانها خواهد بود و مناطق محدودی از تهران را در بر خواهد گرفت.

وی ضمن نمایش سامانه الکترونیکی مذکور به خبرنگاران اعلام کرد: در گزارش سنی داوطلبان بیشترین نام نویسی در محدوده سنی 41 تا 45 سال در کل کشور بوده است و همچنین در حوزه تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر بیشترین محدوده سنی 30 تا 35 سال بوده است.

شجاعان یادآور شد: این آمار به صورت آنلاین در سامانه الکترونیکی انتخابات قرار دارد و با افزایش یک نفر به تعداد ثبت نام کنندگان گزارش آن در سیستم قابل مشاهده است.