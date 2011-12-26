به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کارخانه سیمان نیزار قم و واگذاری 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر، آرمان بزرگ نظام اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را تحقق گفتمان عدالت و خدمت عنوان کرد و اظهار داشت: این امر که در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفته در واقع راه نجات انسانهاست.
وی تاکید کرد: واکاوی و بازخوانی سه دهه گذشته انقلاب اسلامی نشان میدهد که نیمه دوم دهه سوم انقلاب، به سالهای تلاش و کوشش مضاعف بر اساس استقرار عدالت و حاکمیت خدمت به مردم تبدیل شده است.
موسیپور تصریح کرد: این تلاشها با هدف برطرفشدن مشکلات مردم و جهش عمرانی و ساخت متوازن و عدالتمحور ایران اسلامی و اجرای طرحهای بزرگ از جمله طرح هدفمندی یارانهها صورت گرفته است.
استاندار قم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: اجرای هر یک از طرحهای بزرگ در کارنامه هر دولتی کافی است تا آن دولت را موفق و کارآمد معرفی کند.
روزی داشتن سرپناه عاریهای رویا بود
وی یکی دیگر از این طرحهای مهم را طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: زمانی که داشتن سرپناه برای اقشار محروم و متوسط جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده بود، اندیشه بلندی که حاصل نگاه به افقهای دوردست بود در حرکتی انقلابی، مردم این مرز و بوم را صاحب خانه کرد.
موسیپور تاکید کرد: ایده مسکن مهر امروز به بار نشسته است و سایبان هزاران خانوادهای است که روزی داشتن سرپناهی عاریهای برای آنها رویا بود.
استاندار قم با اشاره به بکارگیری تمامی منابع و ظرفیت استانی برای اجرای سیاستهای دولت در زمینه مسکن مهر گفت: امروز تعداد واحدهای که در حال ساخت است بیش از تعداد متقاضیانی است که اقدام به ثبتنام کردهاند.
موسیپور با اشاره به واگذاری 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر با حضور رئیس جمهور گفت: تا پایان سال نیز 4 هزار واحد مسکن مهر احداث و آماده تحویل میشود.
وی همچنین به پیامدهای احداث مسکن مهر بر سایر بخشها، کاهش هزینه ساخت مسکن، کوتاهشدن زمان ساخت، ایجاد فرصتهای شغلی، جلوگیری از سوداگری دلالان، ترویج فرهنگ تعاون، افزایش ایمنی و توجه به نوسازی بافتهای فرسوده و... را از جمله این پیامدها برشمرد.
توسعه صنعتی در قم
وی به موفقیتهای استان قم در سایر بخشها از جمله توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: احداث کارخانه فولاد، برنامهریزی برای احداث نیروگاه هزار مگاواتی و 60 مگاواتی، برنامهریزی برای احداث کارخانه پنلهای خورشیدی، ساخت شهرک صنعتی چاپ و نشر، توسعه شهرک صنعتی محمودآباد، احداث شهرک صنایع چوب، برنامهریزی برای اجرای شهرک 200 هکتاری الغدیر و... از جمله فعالیتهایی است که مسیر سرمایهگذاری را هموار کرده است.
موسیپور با بیان اینکه یک میلیارد دلار طرحهای گوناگون در کارگروههای استانی مصوب شده است اظهار داشت: با پرداخت تسهیلات بهموقع شاهد ایجاد و بهرهبرداری طرحهای اولویتدار استان خواهیم بود.
استاندار قم به کارخانه تولید سیمان نیزار اشاره کرد و افزود: این کارخانه با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان خاکستری با 130 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بخش دولتی با اشتغالزایی 200 شغل به طور مستقیم احداث شده است.
نرخ بیکاری در قم 3 درصد کمتر از میانگین کشوری است
وی از فعالیت دو هزار واحد صنعتی در استان قم خبر داد و افزود: هزار و 767 طرح نیز مجوز ساخت و ساز گرفتهاند که با سرمایهگذاری 5 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش از 50 هزار نفر احداث خواهد شد.
استاندار قم نرخ بیکاری در این استان را 3 درصد کمتر از میانگین کشوری اعلام کرد و گفت: در تابستان 90 بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری در استان قم 8.3 درصد بوده است که 3 درصد از میانگین کشوری کمتر است.
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