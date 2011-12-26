48 روستا در همدان توسط تانکر آبرسانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبادی مجد افزود: 26 روستا از این 48 روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند و مابقی زیر پوشش این شرکت نیستند.

عبادی اظهار داشت: با آبرسانی به این روستاها بیش از پنج هزار و 592 خانوار با جمعیتی افزون بر 23 هزار و 47 نفر از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان اظهار داشت: جمعیت روستایی استان همدان 710 هزار و 681 نفر است که در آذر ماه سالجاری سه و 24 صدم درصد از این تعداد زیر پوشش خدمات آبرسانی سیار شرکت آبفار قرار گرفتند.

وی افزود: در این ماه10 دستگاه تانکر آبرسانی سیار بیش از هفت هزار و 512 مترمکعب آب شرب بهداشتی را بین اهالی این 48 روستا توزیع کردند.