مشارکت در فیلم فجر منوط به رفع مشکل قضایی خانه سینماست

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران سینمای ایران، کانون آهنگسازان سینمای ایران آمده است:

در پی حضور دوساعته دبیر جشنواره سی ام فجر در خانه سینما و نشستی که با نمایندگان اصناف سینمایی داشتند انتظار می‌رفت ابهاماتی که در دعوتنامه ایشان برای مشارکت اهالی سینما در هیاتهای انتخاب و داوری جشنواره امسال وجود داشت مرتفع شود. این در حالی ست که، شکایت مقامات بالاتر آقای خزاعی یعنی متولیان اصلی جشنواره ای که ایشان دبیر آن است، از خانه سینما یعنی جامعه ی اصناف سینما ی ایران، به منظور تعطیل کردن خانه سینما مراحل خود را طی می‌کند .

این چهار صنف تاکید می کنند: جلسه رفع ابهام با حسن نیت اهالی سینما بدون درنظرگرفتن شکایت فوق، که انصافاً کار ساده‌ای هم نبود، شکل گرفت تا با گفتگوی دوطرف گامی هرچند کوچک و حتی نمادین برای حل اختلافات مدیران دولتی با خانه سینما برداشته شود، ولی تا پایان جلسه به جز تعارفات معمول این قبیل جلسات و وعده‌های مرسوم پیش از برگزاری هر جشنواره، نتیجه‌ای حاصل نشد و دبیر محترم نوری بر ابهامات موجود نتاباند .

در پایان این بیانیه آمده است: با این دورنما به نظر می‌رسد که نمایش صداقت و وفاق برای برگزاری بهترجشنواره چندان توفیقی نداشته است، از همین رو اصنافِ زیر مشارکت در جشنواره را منوط به رفع مشکلات پیش آمده قضایی از سوی معاونت سینمایی برای خانه سینما می‌دانند.

پیش از این انجمن مستندسازان سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه خود تصریح کرده که‌ برای هرگونه همکاری موثر تا رفع این تناقض از سوی مسؤولان امور سینمایی‌ منتظر می‌مانند.

