موانع بزرگ ساخت خط دو قطار شهری مشهد برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از خط دوقطارشهری اظهارکرد: تا پایان امسال تغییر و تحولات در ساخت خط دو قطار شهری مشهد روند مطلوب و رو به پیشرفتی پیدا خواهد کرد که این امر ناشی از تشریک مساعی شهرداری و پیمانکار است.

وی افزود: در راستای رفع مزاحمت های ترافیکی برای شهروندان باید کار ساخت ایستگاه های خط دو تسریع پیدا کند تا شرایط سخت عبور و مرور برای شهرواندان تسریع شود.

شهردار مشهد ادامه داد: در راستای تسریع در انجام امور خط دو عملیات اجرایی همه ایستگاه ها بصورت هم عرض آغاز شده که باعث بروز مشکلات زیادی در عبور و مرور شهروندان شده است.

پژمان بیان کرد: پیمانکار خط دو باید ضرورت سرعت بخشیدن به امور اجرایی ساخت ایستگاه ها برای پیمانکاران تفهیم کنند تا مراحل اجرایی ساخت ایستگاه ها سرعت مطلوب پیدا کند.

وی افزود: باید ایستگاه های خط دو به سرعت آماده سازی شود تا هنگامی که دستگاه های تی بی ام به ایستگاه ها می رسد پشت ایستگاه ها متوقف نشود و سرعت اجرایی این پروژه با کاهش مواجه نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: هدف از این بازدید رفع نگرانی های اعضای شورای اسلامی در خصوص تاخیرات ساخت خط دو قطار شهری است.

عباس شیرمحمدی با اشاره به تجربیات سازنده مشهد در ساخت خط یک قطار شهری تاکید کرد: این تجربیات باید در ساخت خط دو قطار شهری مد نظر قرار گیرد تا مراحل اجرایی و ساخت آن با مشکلات شبیه خط یک برخورد نشود.

وی بیان کرد: ارائه برنامه زمانبندی به روز شده و منابع اجرایی برای انجام آن بسیار ضروری است.