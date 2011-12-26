توزیع کننده مواد روانگردان در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی افزود: با شکایت تعدادی از شهروندان تهرانی ساکن منطقه پیروزی، مبنی بر اینکه فردی به نام "حمید" اقدام به تهیه و توزیع مواد روانگردان در منطقه می کند، اقدامات مأموران این یگان آغاز شد.

وی بیان کرد: پیگیری موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران پایگاه مذکور قرار گرفت و با حضور تیم تحقیقاتی در محل، سکونت گاه متهم تحت نظر قرار گرفت.

این مسئول افزود: در بررسیهای انجام شده از اهالی و همسایگان، آنها اظهار داشتند که نامبرده حدود دو سال است که در آدرس فوق سکونت دارد و همه روزه افرادی به منزلش مراجعه و از وی مواد روانگردان(شیشه) و پایپ مخصوص استعمال آن خریداری می کنند.

وی با بیان اینکه این رفت و آمدها باعث بروز نارضایتی در بین اهالی محل شده بود، گفت: پس از تأیید صحت موضوع، با دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 33 تهران هماهنگی شده و مجوز دستگیری متهم دریافت شده که طی آن عصر روز گذشته تیم عملیاتی پایگاه ششم این یگان وارد عمل شده و طی یک اقدام ضربتی و پلیسی متهم دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شد.

محرابی ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای این فرد مقادیری مواد روانگردان، تعدادی پایپ مخصوص استعمال مواد روانگردان، تجهیزات مربوط به تهیه و توزیع شیشه، تعداد زیادی پک مخصوص بسته بندی کردن مواد روانگردان و تعدادی لوازم منزل مسروقه کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: این در حالی بود که متهم برای شناسایی افراد مراجعه کننده به منزلش دو دستگاه دوربین مداربسته در بخشهای مختلف منزل جاسازی کرده بود که از تردد افراد در محل مطلع شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ افزود: متهم مذکور در حال حاضر به اتهام توزیع مواد روانگردان تا پایان تحقیقات در بازداشت به سر می برد.