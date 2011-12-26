پروژه پژوهشی آسیب شناسی اعزام مبلغ در خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی اجرای طرح پژوهشی آسیب شناسی سیستم اعزام مبلغ در استان را موجب توسعه و تعمیق هرچه بیشتر معارف دینی در جامعه دانست.

وی ارتقاء سطح آگاهی دینی در میان جامعه اصناف و بازاریان را از جمله اهداف این نهاد عنوان کرد و افزود: حمایت از تدوین و چاپ هشت شماره از ماهنامه "سلام حبیب خدا" با تیراژ حدود 350 هزار نسخه و توزیع آن در میان اصناف و بازاریان، از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شده است.

وی تشکیل گروه های مطالعاتی پژوهشی جوان در مساجد استان را نشان از آگاهی این اداره از اهمیت ترویج فرهنگ پژوهش محوری در انجام امور دانست و ادامه داد: انجام پژوهش های مورد نیاز و چاپ نتایج آن در قالب کتاب "ره توشه همیاران تبلیغ" از دیگر فعالیت های در حال اجرای سازمان تبلیغات اسلامی جهت گسترش فرهنگ دینی در روستاها است..

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: تدوین و چاپ خلاصه مجموعه مقالات نشست مشترک علمای شیعه و سنی، انجام پروژه پژوهشی حجاب و عفاف از منظر علمای مشهد و نشر نتایج حاصل از انجام طرح مطالعاتی پژوهشی حجاب در میان اساتید دوره آموزشی حجاب و عفاف این اداره کل از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه پژوهش است.

مرویان ابراز امیدواری کرد: تهیه و توزیع مجموعه پنج جلدی "منشور راهبردهای فرهنگی، رهیافتی به منظومه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری" به عنوان مجموعه ای غنی بتواند مورد استفاده محققان، پژوهشگران و سایر اقشار جامعه قرار گیرد.