200 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای پروژه فاضلاب قوچان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مدرسی در نشست توجیه ای مشارکت بخشی خصوصی در ایجاد تاسیسات فاضلاب اصلی و فرعی قوچان اظهارکرد: وزارت نیرو پروژه فاضلاب شهری قوچان را در ردیف استفاده از تسهیلات بانکی قرار داده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری قوچان از طریق استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون با اجرای تشریفات وو مناقصات انجام می شود.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: با اختصاص این تسهیلات بخشی از تاسیسات فاضلاب قوچان با 110 کیلومتر شبکه احداث خواهد شد.

مدرسی افزود: زمان اجرای این پروژه 48 ماه در نظر گرفته شده که با بهره گیری از آخرین روش های نوین ساخته می شود.

وی اظهار داشت: تسریع در اجرای پروژه، تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی، صرفه جویی در هزینه کردها با توجه به تورم از جمله اهداف بهره گیری از تسهیلات بانکی ماده 56 است.

به گفته وی با بهره برداری از سیستم فاضلاب قوچان 31 هزار مشترک از مزایای آن بهره مند می شوند.