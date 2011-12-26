اخبار کوتاه فرهنگی و هنری آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس لحظه های عاشورایی به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به مدت یک هفته در مجتمع فرهنگی و هنری میاندوآب به همت پنج نفر از عکاسان علی علیخانلو، عیسی رحمانی، اکبر موحد، سعید جمالی و عباس دایی زاده برپا شد.

در این نمایشگاه 30 قطعه عکس با موضوع عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی و لحظه های عاشورایی در محرم سال 90 به معرض نمایش گذاشته شد که 400 نفر از شهروندان و هنرمندان و تعدادی از مسئولان از این نمایشگاه بازدید کردند.

انتشار فراخوان نخستین جشنواره خوشنویسی در سایه سار ولایت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی برای ترویج هنر ایرانی اسلامی خوشنویسی، جشنواره " درسایه سار ولایت" را با هدف تبیین اهداف انقلاب اسلامی به نسل دوم و سوم به زبان خوشنویسی، تبیین نقش رهبری و ولایت در انقلاب اسلامی، توسعه هنر خوشنویسی و گسترش ارتباط بین هنرمندان در راستای توسعه فعالیت های خوشنویسی برگزار می کند.

این جشنواره در موضوعات انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، ولایت فقیه، 9دی ماه و بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار شده که بر اساس فراخوان آثار ارائه شده باید در خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، کتابت، نسخ و ثلث باشند.

آخرین مهلت ارسال آثار 25 دیماه سالجاری عنوان شده که به نفرات اول هر بخش، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی، نفرات دوم هر بخش، لوح تقدیر و جایزه نقدی و نفرات سوم هر بخش، لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت می کند.

برپایی نمایشگاه " عکس و مکث" در شهرستان چالدران

در راستای قرار گرفتن در ماه محرم الحرام و لزوم انعکاس رویدادها، دستجات عزاداری و فرهنگ مذهبی چالدران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به برگزاری نمایشگاه عکسی با موضوع محرم و عاشورا در چالدران با عنوان نمایشگاه "عکس و مکث" کرد.

در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس از هنرمند عکاس چالدرانی به نام سجاد جلالی به مدت یک هفته در محل اداره فرهنگ و ارشاداسلامی این شهرستان در معرض دید عموم مردم قرار گرفت.