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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

رضوی در گفتگو با مهر:

کارگاههای آموزشی روانشناختی در کرمان برگزار می شود

کارگاههای آموزشی روانشناختی در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه مشاوره و روانشناختی شادزی کرمان گفت: کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان، خانواده ها و علاقمندان به مسایل روانشناختی در این موسسه برگزار می شود.

ویدا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی درسی و آموزش روشهای نوین یادگیری، شیوه های فرزند پروری، کلیه مباحث مهارتهای زندگی و دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی از جمله برخی از سرفصلهای این کارگاه آموزشی است.

وی ابراز داشت: کارگاه آموزشی ایجاد استحکام در بنیان خانواده، درمان شناختی، رفتاری افسردگی و اضطراب، درمان شناختی، رفتاری اختلالات هیجانی و زوج درمانی شناختی، رفتاری در این موسسه برگزار می شود.

رضوی با بیان اینکه مدت زمان برگزاری هر یک از سرفصلهای این دوره آموزشی 16 ساعت است بیان داشت: در پایان دوره ها نیز گواهینامه رسمی از سوی موسسه به شرکت کندگان اعطا می شود.

وی عنوان داشت: علاقمندان برای ثبت نام و شرکت در این دوره های آموزشی می توانند به مرکز مشاوره شادزی مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1493853

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