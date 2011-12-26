کارگاههای آموزشی روانشناختی در کرمان برگزار می شود

ویدا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی درسی و آموزش روشهای نوین یادگیری، شیوه های فرزند پروری، کلیه مباحث مهارتهای زندگی و دوره آموزشی درمان اختلالات جنسی از جمله برخی از سرفصلهای این کارگاه آموزشی است.

وی ابراز داشت: کارگاه آموزشی ایجاد استحکام در بنیان خانواده، درمان شناختی، رفتاری افسردگی و اضطراب، درمان شناختی، رفتاری اختلالات هیجانی و زوج درمانی شناختی، رفتاری در این موسسه برگزار می شود.

رضوی با بیان اینکه مدت زمان برگزاری هر یک از سرفصلهای این دوره آموزشی 16 ساعت است بیان داشت: در پایان دوره ها نیز گواهینامه رسمی از سوی موسسه به شرکت کندگان اعطا می شود.

وی عنوان داشت: علاقمندان برای ثبت نام و شرکت در این دوره های آموزشی می توانند به مرکز مشاوره شادزی مراجعه کنند.

