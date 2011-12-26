همایش شعر ولایت در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر تیموری گفت: نهم دی ماه روزی بود که دوباره دشمنان قسم خورده این نظام و مملکت دچار یاس و ناامیدی شدند و این امر به برکت تدبیرهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب میسر شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: در این برنامه شاعران عرصه پایداری و انقلاب اسلامی اشعار خود را در خصوص بزرگداشت روز نهم دی ماه و پیوند مردم با ولایت می‌سرایند.

تیموری افزود: همایش شعر ولایت با حضور سخنرانان برجسته استانی روز 10 دی در تالار غدیر مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: بصیرت مردم و تکیه بر منویات مقام معظم رهبری یکی از بهترین مسیرهای با فتنه های دشمنان نظام است که خوشبختانه در این عرصه همواره ملت ایران پیشرو و برنده بوده اند.

