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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

تیموری خبر داد/

همایش شعر ولایت در کرمانشاه برگزار می شود

همایش شعر ولایت در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: به مناسبت 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت همایش شعر ولایت در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر تیموری گفت: نهم دی ماه روزی بود که دوباره دشمنان قسم خورده این نظام و مملکت دچار یاس و ناامیدی شدند و این امر به برکت تدبیرهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب میسر شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: در این برنامه شاعران عرصه پایداری و انقلاب اسلامی اشعار خود را در خصوص بزرگداشت روز نهم دی ماه و پیوند مردم با ولایت می‌سرایند.

تیموری افزود: همایش شعر ولایت با حضور سخنرانان برجسته استانی روز 10 دی در تالار غدیر مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: بصیرت مردم و تکیه بر منویات مقام معظم رهبری یکی از بهترین مسیرهای با فتنه های دشمنان نظام است که خوشبختانه در این عرصه همواره ملت ایران پیشرو و برنده بوده اند.
 

کد مطلب 1493854

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