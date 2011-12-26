اثر هنری بهراد خدایی رونمایی شد/ آمادگی هنرمند تبریزی برای ارائه آثار خود به شهرداری

بهراد خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر آمادگی خود را برای همکاری با مسئولان زیبا سازی شهرداری تبریز اعلام کرده و گفت: آماده ام تا پروژه نقاشی دیواری خود را که برای موقعیت جوی تبریز نیز مناسب سازی شده است با انجام رایزنی با مسئولان برای به کار گیری برای دیوارهای شهر در اختیار آنها قرار دهم.

وی با اشاره به نقش و توان هنرمندان یادآور شد: از دیر باز در بسیاری از کلانشهرهای کشور همچون تهران ، هنرمندان و مسئولان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته و مسئولان در راستای زیبا سازی شهر از آثار هنری هنرمندان به عنوان نقاشی دیواری بهره جسته اند.

خدایی ادامه داد: اثر هنری به خاطر ذاتش باعث نشاط می شود که درصورت به کار گیری آنها در محیط و فضای شهری شادابی و سلامت روحی را به شهروندان تزریق می کند.

این هنرمند تبریزی با اشاره به اهمیت بهره گیری از آثار هنری در فضای شهری اظهار داشت: وجود آثار و نقاشی های دیواری در سطح شهر توجه مخاطب را به خود جلب کرده و انتقال دهنده مفاهیم است که دیدار مکرر آنها جنبه آموزشی پیدا کرده و شناخت بصری به شهروندان می دهد.

به اعتقاد خدایی، نقاشی های دیواری فاخر آموزش را از کلاسهای درس و حالت تخصصی به جامعه و شهر می کشاند و حالت عمومی پیدا کرده و باعث آمادگی اذهان عمومی می شود.

وی همچینین نمایش نقاشی های اصیل ایرانی و اسلامی در سطح شهر را روشی برای تبلغ فرهنگ، هنر و تمدن شهر و کشور خود به گردشگران داخلی و خارجی دانست.

گفتنی است، بهراد خدایی در بخش تجسمی جشنواره مقام نخست را کسب کرده و اثر نقاشی وی که با موضوع جنگ رستم داستانی از شاهنامه در قالب نقاشی دیواری در ابعاد دو در سه بود به به شکل طراحی گونه اجرا شده بود.

این هنرمند تبریزی پیش از این نیز در جشنواره های هنری شمالغرب نیز موفق به کسب رتبه برتر شده است.

خدایی کارشناس ارشد نقاشی و مدرس آموزش و پرورش و دانشگاه های آزاد و تربیت معلم تبریز و مشاور تجسمی و داور جشنواره های حوزه هنری است.