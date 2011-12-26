موسسه رازی در اولین نمایشگاه پژوهشگران و فناوران البرز حاضر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در اولین نمایشگاه و همایش پژوهشگران و فناوران استان البرز حضور دارد و غرفه آن در این نمایشگاه برپا شده است.

برپایی این غرفه در راستای معرفی دستاوردها، توانایی ها و فعالیتهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی صورت گرفته است.

غرفه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی توسط همکاران اداره روابط عمومی این موسسه برپا شده است و تا آخر نمایشگاه برپا خواهد بود.

اولین نمایشگاه و همایش پژوهشگران و فناوران استان البرز در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که در کرج مستقر است، برپا شده است.

این نمایشگاه تا تاریخ ششم دی ماه برپا است و بخشهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارند که این امر در راستای معرفی دستاوردها و فعالیتهای این بخشها صورت گرفته است.

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور محسوب می شود.