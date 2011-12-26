نمایشگاهی از آثار هنری اسلامی در کویت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دکتر عادل الفلاح معاون وزیر اوقاف کویت اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبیین آثار و محصولات هنری در عرصه هایی چون نساجی، سفالگری، سرامیک، خطاطی و یا دیگر عرصه ها است.

وزارت اوقاف کویت قصد دارد بر زیبایی فرهنگ اسلامی تأکید کرده و آن را با دیگر فرهنگها و پیروان دیگر ادیان به اشتراک بگذارد.

این مراسم از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اوقاف و امور اسلامی و همچنین وزیر کشور و امور مسکن برنامه ریزی شده و نمایشگاه آن تا هفتم ژانویه (17 دی ماه) ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر اوقاف گفت: خوشنویسان، هنرمندان و صنعتگران ما می توانند از طریق آثار خود به ارتقای آگاهی از میراث بزرگ اسلامی کمک کنند و این فرصتی برای آنها است تا بتوانند خدماتی را برای امت بزرگ اسلام انجام دهند.

خلیف عوثینا معاون امور فرهنگی وزارت اوقاف و امور اسلامی نیز اظهار داشت: این وزارتخانه قصد دارد مسجد کبیر کویت را به یک نهاد پیشگام در عرصه دینی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ابتدا در سطح محلی و سپس در سطح منطقه ای تبدیل کند.

فرید العلی رئیس مرکز هنرهای اسلامی کویت نیز اظهار داشت: چهار نشست پیشین که بسیار موفقیت آمیز بودند و مورد استقبال علاقمندان محلی و افرادی که از کشورهای دیگری در آن شرکت کرده اند قرار گرفت. امسال نیز نمایشگاهی از کارهای هنری این کشور در کنار این نشست برگزار شده که بی تردید مورد استقبال قرار می گیرد.