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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

غیاثوند:

کتب مشکوک به عتیقه در قزوین کشف و ضبط شد

کتب مشکوک به عتیقه در قزوین کشف و ضبط شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف چهار جلد کتاب مشکوک به عتیقه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان روز گذشته در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین به کرج به یک دستگاه سواری تندر 90 با چهار سرنشین مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
 
وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 22 گرم تریاک، دو گرم حشیش و هفت جلد کتاب قدیمی مشکوک به عتیقه کشف و ضبط شد.
 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در این اقدام پلیس تمامی چهار سرنشین خودرو دستگیر شدند.
 
سرهنگ غیاثوند گفت: کتب کشف شده برای تعیین اصالت به اداره میراث فرهنگی استان قزوین ارسال شده است.
کد مطلب 1493859

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