کتب مشکوک به عتیقه در قزوین کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان روز گذشته در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین به کرج به یک دستگاه سواری تندر 90 با چهار سرنشین مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 22 گرم تریاک، دو گرم حشیش و هفت جلد کتاب قدیمی مشکوک به عتیقه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در این اقدام پلیس تمامی چهار سرنشین خودرو دستگیر شدند.

سرهنگ غیاثوند گفت: کتب کشف شده برای تعیین اصالت به اداره میراث فرهنگی استان قزوین ارسال شده است.