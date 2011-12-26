آقامحمدیان: اکران فیلم مستند با نمایش تک سانس تفاوت دارد

شفیع آقا محمدیان؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چندی پیش در گفتگویی با خبرنگار مهر، تاکید کرد که اکران فیلم های مستند در دستور کار این مرکز است و به هیچ عنوان اکران تک سانس فیلم ها از آغاز شکل گیری این طرح مد نظر نبوده است .
پس از انتشار این گفتگو در خبرگزاری مهر، وی توضیحاتی تکمیلی در خصوص این گفتگو ارائه کرد که متن کامل آن به شرح زیر است :
احتراماً، نظر به درج مصاحبه اینجانب با خبرگزاری مهر مورخ دوم دیماه 1390 که با تیتر "انجمن سینمای جوان از ما جلوتر نیست"انعکاس یافت، به استحضار عموم علاقمندان سینمای مستند میرساند که هدف از اکران عمومی فیلم مستند توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فرهنگسازی و ایجاد فرصتی برای نمایش آثار مستندسازان فرهیخته کشور است و بحث مقایسه این هدف کلی که یکی از آرزوهای دیرینه اهالی سینمای مستند است با برنامههای تک سانسی که هفتهای یک ساعت و در سالنهای مختلف برپا میگردد، اساسا نادرست است.
به عبارتی بحث اینجانب در مصاحبه قبلی، بر پایه این قیاس معالفارق بود، نه مقایسه عملکرد این مرکز با انجمن سینمای جوان که متاسفانه این برداشت نادرست، در قالب تیتر اصلی، به رؤیت مخاطبان آن خبرگزاری رسید.
لذا بار دیگر تأکید میکنم که برنامه اصلی و محوری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در عرصه نمایش، اکران دائمی فیلم مستند، برگزاری جلسات نقد و بررسی و برپایی پاتوق فرهنگی با هدف فرهنگسازی نزد آحاد جامعه، بویژه قشر جوان دانشآموز و دانشجو است.
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