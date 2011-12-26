آهنگ "طلوع روشن" در مشهد ساخته شد

حمید رضا صحاف خواننده مردمی خطه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر از ضبط و آماده سازی آهنگ طلوع روشن در مشهد خبر داد و گفت: این کار سروده جواد گنجعلی وبه آهنگ سازی و تنظیم کنندگی حامد آریان نژاددر استودیو آفتاب در حال آماده سازی است.

صحاف افزود: این اثر به سفارش صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی آماده اجرا شده است.

وی گفت: در حال حاضر سعید دمرچی لو مسئول واحد شعر و موسیقی مرکز خراسان رضوی از ضبط و تصویرگزاری این اثر خبر داده است.

یادآوری می شود، حمید رضا صحاف از خوانندگان صاحب عنوان در مراکز صدا و سیمای استانهای کشور است.