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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

به مناسبت حماسه 9 دی/

آهنگ "طلوع روشن" در مشهد ساخته شد

آهنگ "طلوع روشن" در مشهد ساخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز حماسه مردمی 9 دی ماه 88 روز تجلی بصیرت مردم در پاسداری از ولایت فقیه آهنگ "طلوع روشن" در مشهد ساخته شد.

حمید رضا صحاف خواننده مردمی خطه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر از ضبط و آماده سازی آهنگ طلوع روشن در مشهد خبر داد و گفت: این کار سروده جواد گنجعلی وبه آهنگ سازی و تنظیم کنندگی حامد آریان نژاددر استودیو آفتاب در حال آماده سازی است.

صحاف افزود: این اثر به سفارش صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی آماده اجرا شده است.

وی گفت: در حال حاضر سعید دمرچی لو مسئول واحد شعر و موسیقی مرکز خراسان رضوی از ضبط و تصویرگزاری این اثر خبر داده است.

یادآوری می شود، حمید رضا صحاف از خوانندگان صاحب عنوان در مراکز صدا و سیمای استانهای کشور است.

کد مطلب 1493863

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