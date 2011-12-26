حسین فدایی در جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان سیستان و بلوچستان که با حضور نمایندگان اضلاع دیگر برگزار شد اظهار داشت: اگر در حوزه سیاست خارجی اصل بر مبنای حمایت از مظلومان جهان و مسلمانان است حالا اگر هر فرد، گروه و جریانی این دیدگاه را نسبت به بیداری اسلامی مخدوش کند و تردید ایجاد کند این یعنی انحراف.

وی با بررسی تاریخ 32 ساله انقلاب و نفوذ جریانهای انحرافی و فتنه گر گفت: عده ای نخواستند مسیر انقلاب به مقصد برسد. نظام سلطه به جای درگیری رو در رو، مسیر ورود جدیدی را شکل داده است و با روش تهی کردن شعار انقلاب وارد عرصه شده است.

جریان فتنه با شعارهای انقلابی محبوبیت کسب می کرد



وی افزود: گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمانی مبتنی بر اسلام است؛ رقبا تلاش می‌کنند مفاهیم اسلام را تغییر ماهیت دهند و استحاله کنند تا بتوانند با عوام فریبی خود را توجیه کرده و رأی مردم را کسب کنند. در واقع اگر جریان فتنه در گذشته محبوبیت و موقعیتی در بین مردم داشت خود را ضد انقلاب، مخالف امام و رهبری و یا طرف‌دار آمریکا و غرب، هوادار لیبرالیسم و ... معرفی نمی‌کرد بلکه بالعکس، سعی می‌کرد با جا زدن خود درون انقلاب و با شعارهای انقلاب، به قدرت برسد.



وی اضافه کرد: با توجه به این که این‌ها از موقعیتی در درون نظام نیز برخوردار بودند مردم اصلاً تصور نمی‌کردند که ممکن است امام را قبول نداشته باشند. تصور نمی‌کردند در خط آمریکا و انگلیس عمل کنند. ملت ما با هر جریانی که با اجانب همراهی کند، دوستی نخواهد داشت. با این حال این‌ها تصور می‌کردند که مردم به نیاتشان رأی داده‌اند. نیّاتی که بوی همراهی با نظام سلطه می‌داد. در هر صورت وقتی مردم عمل این‌ها را دیدند به آن‌ها پشت کردند و از این پس نیز هر فرد یا جریانی که نفاق پیشه کرده و نیتّی شوم و غیر همساز با اسلام داشته، ولی در پس شعارهای انقلابی پنهان شده باشد، دستش باز شده و رسوا خواهد شد و به طور طبیعی مردم نیز به او پشت خواهند کرد.

وی افزود: ملت هوشیار و بصیر ما با توسل به وحدت چه در زمان امام و چه در زمان مقام معظم رهبری از تمام ابتلائاتی که فتنه گران و منحرفین بوجود آورده بودند عبور کردند و بنیان یک تمدن اصیل اسلامی را در کشور پایه ریزی کردند. مردم ما وقتی آثار رفتار جریانات مختلف در دوره های گفتمان توسعه اقتصادی و گفتمان توسعه سیاسی را دیدند پایه های اصولگرایی را در کشور تبیین کردند و به جریانی اقبال نشان دادند که اصل گفتمان انقلاب اسلامی را مدنظر داشته باشد.

مردم به شخص احمدی نژاد رای ندادند!



وی اضافه کرد: «رای مردم نیز به آقای احمدی نژاد به خاطر شخص وی یا به اصطلاح رای به ماهو احمدی نژاد نبود بلکه ایشان را فصل تمایز با جریان انحراف می دانستند ولی دشمن دست از توطئه نکشید و از در دیگری و با پوشش جریان انحرافی وارد شد

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وی به شاخصه های جریان انحرافی اشاره کرد و گفت: اگر در حوزه سیاست خارجی اصل بر مبنای حمایت از مظلومان جهان و مسلمانان است حالا اگر کسی این دیدگاه را نسبت به بیداری اسلامی مخدوش کند و تردید ایجاد کند این یعنی انحراف. اگر نظام صهیونیستی را کسی بخواهد تفکیک میان ملت و دولت آن ایجاد کند این یعنی انحراف و زاویه گرفتن از اصول. اگر جریانی دنبال رابطه با آمریکا باشد که این برخلاف تمام اصول ماست و این یعنی انحراف. پست های حکومتی که برای خدمت به مردم هستند، اگر کسی تعمد داشته باشد که انسان های مسئله دار در راس مصادر اجرایی باشند این یعنی انحراف.

جریان انحرافی با فساد در هم تنیده شده و قانون گریزی می کند



وی اضافه کرد: از ویژگی های انقلاب، فرصت سازی ست و جریان انحرافی فرصت سوزی می کند. از ویژگی های انقلاب، تبدیل تهدید به فرصت است. جریان انحرافی فرصت را به تهدید تبدیل می کند. از ویژگی های جریان انحرافی این است که برای حفظ قدرت، مقابل هر ارزشی ایستاده و خواهید ایستاد و با هر گروهی وارد معامله می شود. جریان انحرافی با قضیه فساد درهم تنیده شده است و از عناصر فاسد حمایت جدی می کند. از ویژگی های این جریان، قانون گریزی و سبک شمردن قانون و دور زدن قانون است.



دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: از دیگر ویژگی های این جریان، این است که در مقابل مکتب اسلام و ولایت، مکتب سازی و تئوری سازی می کند.

فدایی مصادره کردن احمدی نژاد را از ویژگی های جریان انحرافی خواند و افزود: اینها نه تنها خدمات دولت احمدی نژاد بلکه خدمات کل نظام را مصادره می کند، جریان انحرافی چون نمی تواند خدمات دولت احمدی نژاد را به نام خود بزند به نام احمدی نژاد می زند.

هر کاندیدایی ای که هزینه های گزاف داشت قطعا به جریان انحراف متصل است

وی افزود: تئوری آنها این است که اگر نتوانستند طرحی مانند هدفمندی یارانه ها را به نام خود بزنند می خواهند کاری کنند که این طرح، زمین بخورد.



وی اضافه کرد: جریان انحرافی به کاندیداهای مسئله دار متصل می شود و پول های هنگفت در اختیارشان قرار می دهد. هر کاندیدایی ای که هزینه های گزاف داشت قطعا به جریان انحراف متصل است.

مهم ترین کارکرد جریان انحرافی روی کارآوردن افراد ضعیف و ناکارآمد است



فدایی گفت: سازمان سیا یک جاسوس در یوگسلاوی سابق داشت که کارش روی کار آوردن افراد ضعیف در مصادر حکومتی بود. اکنون مهمترین کارکردی که جریان انحرافی برای خود قائل است روی کارآمدن افراد ضعیف وناکارآمد در پستهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است.

توطئه ها و فتنه ها موجب شد که آیت الله مهدوی و یزدی خود برای متحد کردن اصولگرایان وارد شوند



وی با اشاره طراحی توطئه های مختلف از سوی نظام سلطه و اجرای آن توسط جریان انحرافی و فتنه گفت: «این اتفاقات باعث شد که برای حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی این دغدغه ایجاد شد که خودشان به صحنه بیایند و جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل دادند و قرار شد که تمامی طیفهای اصولگرا در چترفراگیر این جبهه متشکل شوند و مجلسی مطلوب همراه با عقلانیت، عدالت خواه، به دنبال پیشرفت، جامع نگر، و در راس همه ولایتمدار بوجود آید.

سختی انتخابات اخیر، نقد همزمان جریان فتنه و جریان انحرافی است



وی افزود: کار ما خیلی سخت می‌شود. زیرا هم باید فتنه را نقد کنیم و هم جریان انحراف را نقد کنیم و بعد بتوانیم در افکار عمومی جریان صالح، انقلابی و اصیل را تبیین بکنیم و نه فتنه موفق شود و نه انحراف؟! که این کار سختی است و پیچیدگی‌های کار برای شما نیز همین است. این دوره انتخابات یک سختی‌ای نسبت به دوره‌های قبل دارد و این است که نیروهای اصیل انقلاب باید از میان این جریاناتی که می‌خواهند توطئه می‌کنند و برنامه ریزی کرده‌اند و سناریو دارند و می‌خواهند کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند، بتوانید با قدرت و قوت و انسجام جلو بروند.



فدایی اضافه کرد: اگر جریان فتنه و انحراف و نسبت آن‌ها را با هم خوب تبیین کنیم، توفیق پیدا می‌کنیم. یعنی درست است که در افکار عمومی این طور نمایان می‌شود که این‌ها ضد هم هستند ولی ما شواهد و قراین زیادی داریم که در لایه‌های میانی این‌ها باهم هستند و یک ائتلاف نانوشته‌ای را دارند انجام می‌دهند و در جمع‌های کوچک جلسات مشترک دارند. انحراف و فتنه دنبال این نیست که انسان صالح وارد مجلس شود و دنبال این نیست که یک مجلس ولایت مدار و کارآمد شکل بگیرد و نماینده‌ای عاقل و بصیر و حکیم و شجاع و دردمند در مجلس وارد شود.

معیارهای انتخاب نامزدهای جبهه متحد



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در مورد نحوه تعیین نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان گفت: «بررسی کاندیداهای احتمالی به تناسب هر استان و با نظر شورای مرکزی هر حوزه انتخابیه و سنجش های اجتماعی صورت می گیرد و برای هماهنگی بیشتر با شورای مرکزی استان و در نهایت با شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصمیم گیری خواهد شد،

وی افزود: علاوه بر پایبندی بر منشور اصولگرایی، مبتنی بر این منشور، معیارهایی در شورای مرکزی تعیین شده که نامزد ها بر اساس آن سنجیده و در لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان حضور خواهند یافت.



وی با بیان این که اصول‌گرایی شاخص‌های متفاوتی دارد و در ارایه فهرست واحد اصولگرایان بایستی همه‌ آن‌ها را در کنار هم دید؛ به مصادیق ایجابی و سلبی این شاخصه ها اشاره کرد و اظهار داشت: از موارد ایجابی این شاخصه‌ها می‌توان عدالت‌خواهی، شایسته گزینی، عقلانیت، خدمت صادقانه، ساده زیستی کار و تلاش و مجاهدت را برشمرد. از مصادیق سلبی آن نیز می‌توان به مواردی چون ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، فساد ستیزی، انحراف ستیزی و فتنه ستیزی اشاره کرد البته چه در حوزه سلبی و چه در حوزه ایجابی، هر شاخص نیز مراتبی دارد.

عده‌ای در باره جریان انحراف با سکوت و تردید منجر به تقویت انحراف شدند



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سوالی که برخی انتقاداتی را نسبت به جبهه متحد مطرح می سازند و در مقابل حاضر به شنیدن پاسخ نیستند گفت: اینکه ما جریان فتنه و طبعا حواشی که ممکن است جریان فتنه را تقویت کند (که این روز‌ها از آن‌ها با عنوان اهل سکوت و تردید یاد می‌شود که به فتنه کمک کردند) را نقد می کنیم، باید توجه کنیم که همینطور عده‌ای در باره جریان انحراف هم با سکوت و تردید منجربه تقویت انحراف شدند و می‌شوند.

جبهه پایداری افرادی متدین هستند اما قبلا هم لیست جداگانه داده بودند



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در وضعیت گروه پایداری گفت: در بین جبهه پایداری افراد متدین و محترمی وجود دارند. اما تمام کسانی که خود را اصولگرا می دانند و در زیر چتر ولایت حاضر به فعالیت هستند نباید مانع وحدت شوند. جبهه پایداری کسانی هستند که در انتخابات سال 84 آقای احمدی نژاد حمایت کردند و بعد از آن به نام رایحه خوش خدمت نام گرفتند و بعدها در مجلس هشتم، فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. ولی در ایام خانه نشینی آقای احمدی نژاد با او مخالفت کردند.



وی اضافه کرد: آقای مصباح با انگیزه اینکه بخشی از طرفداران سابق دولت تحت تاثیر جریان انحرافی قرار نگیرند به حمایت از تاسیس جبهه پایداری پرداختند و ایشان اعلام کردند لیدر هیچ گروهی نیستند.

