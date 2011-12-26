برگزاری مانور فرضی مدیریت زلزله در منطقه یک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مانور دورمیزی(فرضی) ستاد مدیریت بحران منطقه یک شهرداری تهران ظهر دوشنبه به منظور هماهنگیهای لازم در هنگام وقوع زلزله اجرا شد.

این مانور دورمیزی اعضای ستاد مدیریت بحران شامل سازمان های تخصصی و عوامل اجرایی شهرداری منطقه با ریاست شهردار منطقه یک تهران، به دنبال بررسی عملکرد آمادگی نیروهای اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی و سایر عوامل از برای هماهنگی بین آنها و سازمان ذیربط است.

ایجاد همگرایی و برداشت مشترک در نحوه مقابله با بحران و آشنایی سازمانهای همکار و پشتیبان با اعضای سامانه فرماندهی این حادثه، ایجاد مهارت و اعتماد به نفس در بین شرکت کنندگان، ارائه گزارشات تخصصی اجرای عملیات مقابله در شرایط بحرانی و تمرین هدایت پذیری نیروهای عملیاتی از اهداف این مانور بود.

هم چنین این مانور در دو بخش مدیریت بحران ستادی و عملیاتی پیگیری می شود.

اهداف مانور عملیاتی نیز جمع آوری به موقع اخبار حوادث، عملیاتی کردن سیستم مدیریت بحران، ارزیابی و برآورد خسارت احتمالی، تمرین و هماهنگی در به کارگیری منابع نیرو و تجهیزات است.