پیکر سرگرد خلبان "بهمن عبدالعلی پور" در زادگاهش تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک سرگرد خلبان شهید بهمن عبدالعلی پور که سه روز پیش در حین انجام ماموریت، بر اثر سقوط بالگرد در شهرستان خاش از توابع سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود، ظهر دوشنبه با حضور مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم شهید پرور ارومیه با سردادن شعارهای انقلابی تشییع شد.

پیکر پاک شهید عبدالعلی پور از میدان انقلاب ارومیه تا گلزار شهدای باغ رضوان تشییع و در قطعه شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به خاک سپرده شد.

سرگرد خلبان شهید بهمن عبدالعلی پور متولد سال 1355، در شهرک نصر روستای داش آغ سابق از توابع ارومیه دیده به جهان گشوده بود.