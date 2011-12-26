واگذاری تاکسی تلفنیهای کرمان به اصناف/ تاکسیرانی نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عابدی نژاد در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف صبح دوشنبه گفت: فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی به استناد ماده دو قانون نظام صنفی، صنفی تلقی می شود.

عابدی نژاد ادامه داد: کلیه متصدیان واحدهای فوق موظف به تکمیل پرونده و تعویض پروانه فعالیت خود هستند.

وی ابراز داشت: تاکسیرانی کرمان نیز باید طی یک هفته کار انتقال پرونده های آژانس های تاکسی تلفنی را برای تشکیل اتحادیه هماهنگ انجام دهد.

عابدی نژاد با اشاره به اینکه تاکسیرانی شهر کرمان فقط بر تاکسی های درون شهری نظارت خواهد کرد گفت: در حال حاضر 59 هزار واحد صنفی در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که 23 هزار واحد آنها در شهر کرمان مستقرند.