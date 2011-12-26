برنامه زمانبندی چهارمین همایش سراسری ثبت آثار تاریخی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه ریزیهای صورت گرفته پس از پایان مراسم افتتاحیه امروز، آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان به دفاع از پرونده‌های ارائه شده خود خواهد پرداخت.

پس از آذربایجان شرقی استانهای فارس، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان،‌کرمانشاه و همدان آثار تاریخی و طبیعی خود را معرفی خواهند کرد.

روز سه‌شنبه یزد نیز به عنوان نخستین استان از آثار خود دفاع می‌کند و پس از آن استانهای اردبیل، سمنان ، مرکزی، اصفهان، قزوین،‌البرز ،‌زنجان، مازندران و خراسان جنوبی به ترتیب به صحن همایش فراخوانده خواهند شد تا داشته‌های خود را ارائه کنند.

چهارشنبه پرکارترین روز همایش سراسری ثبت خواهد بود زیرا 11 استان در این روز به دفاع از پرونده‌های ثبتی خود خواهند پرداخت.

استان‌های ایلام، قم، بوشهر، لرستان،‌تهران، خوزستان، گیلان، چهار محال و بختیاری، کردستان، گلستان و خراسان شمالی نیز در کنار دیگر استان‌ها پرونده‌های ثبتی خود را ارائه خواهند کرد.

پنجشنبه به دلیل فعالیت نیمروزی تنها استان‌های کهگیلویه و بویر احمد و خراسان رضوی از پرونده‌های خود دفاع می‌کنند تا با بررسی آن‌ها تکلیف بیش از 500 پرونده ثبتی برای قرار گرفتن در فهرست میراث فرهنگی کشور مشخص شود.

در میان برنامه‌های ثبتی دو کارگاه آموزشی حریم و میراث طبیعی نیز برگزار خواهد شد.