حرکت بر مدار قانون موجب تعمیق وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاعبدالله غفوری، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان روانسر با اشاره به نهم دیماه، سالروز افتخارآفرینی ملت ایران، گفت: ایمان و عمل به دین مبین اسلام و دستورات الهی ضامن بقای فرهنگ اسلامی است.

امام جمعه روانسر با تاکید بر نهادینه کردن حجاب و عفاف، رعایت شئونات اسلامی را ضروری دانست و گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی بایستی از دغدغه های اولویت دار مسئولان باشد.

غفوری از وجود وحدت کامل در بین مردم این شهرستان خبر داد و افزود: آنچه می تواند به تعمیق وحدت و دوری از اختلافات کمک کند، حرکت بر مدار قانون و رعایت موازین قانونی است که مسئولان باید برای استحکام و پایداری این وحدت و همدلی بیشتر تلاش کنند.

وی گفت: مردم انقلابی ایران اسلامی با بصیرت اندیشی کامل در 9 دی جلو سناریویی که دشمنان برای زیر سئوال بردن مشروعیت نظام اسلامی و اساس قانون اساسی راه اندازی کردند را گرفتند و با حضور میلیونی و پرشور خود اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در بین نظام های سیاسی جهان را به نمایش گذاشتند.

در ادامه این جلسه، مراد باباخانی، یکی از راهکارهای مناسب در برای مقابله با جنگ نرم دشمنان را نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای اسلامی در میان اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان اعلام کرد.

معاون فرماندار روانسر افزود: نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای اسلامی در جامعه موجب بیمه کردن آحاد جامعه اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرم بدخواهان ملت می شود.

باباخانی در پایان تاکید کرد: رسالت شورای فرهنگ عمومی رصد فرهنگ عمومی جامعه است و این شورا بایستی تغییرات فرهنگ عمومی منطقه را بررسی کند و فرهنگ عمومی را تقویت کرده تا بتواند با تهاجم فرهنگ بیگانه مقابله کند.