180 اختراع در جشنواره منطقه ای کویر داوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خاوری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری جشنواره اختراعات و ابداعات کویر در یزد اظهار داشت: تاکنون هزار و 397 اختراع به دبیرخانه هشتمین جشنواره منطقه ای کویر در یزد رسیده است.
وی افزود: 650 مورد از این اختراعات مربوط به استان یزد، 604 مورد کرمان، 78 مورد هرمزگان و 65 مورد مربوط به سیستان و بلوچستان است.
خاوری عنوان کرد: تفاوت این جشنواره با جشنواره های دیگر کشور این است که مقام اول تا سوم در این جشنواره مطرح نیست و 10 امتیاز را در نظر می گیریم و هر فردی که بتواند این 10 امتیاز را کسب کند، برتر جشنواره کویر خواهد بود.
خاوری با اشاره به صاحبان اختراعات و ابداعات ارسال شده به این جشنواره عنوان کرد: 600 نفر از این افراد برای نخستین بار در جشنواره شرکت می کنند.
وی با بیان اینکه 412 نفر ثبت نام نهایی انجام داده و 180 اختراع در نهایت مورد داوری قرار میگیرد، عنوان کرد: اختراعات برتر بین سه تا 15 میلیون تومان حمایت می شوند.
وی با بیان اینکه هشتمین جشنواره منطقهای اختراعات و ابداعات با عنوان کویر از هفتم تا نهم دی ماه در دانشگاه یزد برگزار می شود، افزود: صبح چهارشنبه افتتاحیه این جشنواره با حضور نسرین سلطانخواه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود و از برگزیدگان هفت جشنواره قبلی نیز در این مراسم تجلیل می شود.
خاوری خاطرنشان کرد: اختراعات رسیده به دبیرخانه نیز در نمایشگاهی به نمایش درمیآید و علاقمندان از ساعت هشت تا 14 می توانند از آن بازدید کنند.
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