شش هنرمند عکاس زنجانی در نمایشگاه عکس مسکو شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 20 اثر از 12هنرمند عکاس ایرانی به نمایش در خواهد آمد که حمیدرضا بازرگانی، مسعود بهروان ، مریم طهماسبی، میثم محمدی، ناصر محمدی و سالار نیرهدی شش عکاسی هستند که از زنجان آثارشان به معرض دید علاقمندان در آمده است .
این نمایشگاه که در محل دائمی انجمن دانشجویان مسکو برگزار می شود تا اربعین حسینی (14 ژانویه 2012) از ساعت 16 الی 21 پذیرای شهروندان مسکو خواهد بود.
زنجان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی با موضوع محرم از روز سه شنبه 27 دسامبر 2011 در شهر مسکو افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 20 اثر از 12هنرمند عکاس ایرانی به نمایش در خواهد آمد که حمیدرضا بازرگانی، مسعود بهروان ، مریم طهماسبی، میثم محمدی، ناصر محمدی و سالار نیرهدی شش عکاسی هستند که از زنجان آثارشان به معرض دید علاقمندان در آمده است .
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