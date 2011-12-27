  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

چهار محال و بختیاری

شش هزار و 221 نفر در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی گفت: طی 9 ماه سال جاری شش هزار و 221 نفر در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند.

داود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش هزار 221 نفر در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 83 نفر مرد و چهار هزار و 138 نفر زن ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نامی 711 نفر بر سر کار رفته و مشغول به کار شده اند که 242 نفر خانم و 469 نفر آقا بوده اند.

شیوندی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 286 نفر کارجو به کارفرما معرفی شده اند، بیان داشت:  بند واو در راستای کمک به کار فرما به منظور افزایش اشتغال در سطح استان و کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه جویندگان کار در دفاتر کاریابی ثبت نام می کنند، بیان داشت: با توجه به نیاز بازار کار این افراد در شرکتهای تولید و کارخانجات با توجه به رشته تحصیلی مشغول به کار می شوند.

کد مطلب 1493883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها