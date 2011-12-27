شش هزار و 221 نفر در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند

داود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش هزار 221 نفر در دفاتر کاریابی ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 83 نفر مرد و چهار هزار و 138 نفر زن ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نامی 711 نفر بر سر کار رفته و مشغول به کار شده اند که 242 نفر خانم و 469 نفر آقا بوده اند.

شیوندی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 286 نفر کارجو به کارفرما معرفی شده اند، بیان داشت: بند واو در راستای کمک به کار فرما به منظور افزایش اشتغال در سطح استان و کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه جویندگان کار در دفاتر کاریابی ثبت نام می کنند، بیان داشت: با توجه به نیاز بازار کار این افراد در شرکتهای تولید و کارخانجات با توجه به رشته تحصیلی مشغول به کار می شوند.