ادامه تلاشها برای جمع آوری سلاح انقلابیون/ درگیری در غرب لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عبدالحکیم بلحاج" رئیس شورای نظامی طرابلس گفت: چالشهای زیادی در برابر لیبی جدید وجود دارد که همه مردم باید در مقابله با آن مشارکت داشته باشند.

وی افزود: هنگامی که فرایند دولت سازی در لیبی تکمیل شود نقش انقلابیون به پایان خواهد رسید، اما در مرحله موقت باید ما به وظیفه خود در برقراری امنیت عمل کنیم.

از سوی دیگر "عیسی التویجر" وزیر برنامه ریزی لیبی اعلام کرد: عملیات ادغام انقلابیون در نهادهای نظامی و غیر نظامی از اوایل ژانویه آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای کسانی که تمایل به خدمت درارتش و پلیس دارند و نیز افرادی که دوست دارند فعالیت غیرنظامی داشته باشند شرایط فراهم خواهد شد.

خبر دیگر اینکه "فوزی عبدالعال" وزیر کشور لیبی گفت: پاکسازی سلاح از طرابلس یک وظیفه ملی محسوب می شود که همه وزارتخانه ها به ویژه وزارت دفاع باید در آن مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اجرای این عملیات نیاز به آمادگی لازم دارد و کاهش نیروهای نظامی اضافی و حذف برخی نقاط ایست بازرسی که به وسیله انقلابیون ایجاد شده ضروری است.

از سوی دیگر شاهدان عینی در شهر الترهونه در غرب لیبی اعلام کردند: ساکنان ترهونه صد منزل متعلق به انقلابیون را به آتش کشیدند.

شاهدان مذکور بیان کردند: در اثر تیراندازی انقلابیون به سوی طرفداران معمر قذافی در شهر الترهونه حداقل دو نفر کشته شده اند.