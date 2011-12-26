حضور امیرحسین فردی در جلسه هیئت مدیره بنیاد ادبیات داستانی

به گزارش خبرگزای مهر، امیرحسین فردی از اعضا هیئت مدیره بنیاد ادبیت داستانی امروز با حضور در محل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، در دهمین جلسه هیئت مدیره این بنیاد شرکت کرد.

هیئت مدیره بیناد ادبیات داستانی ایرانیان به علت بیماری امیر حسین فردی دو جلسه قبلی خود را در منزل وی برگزار کرده بود.

امیر حسین فردی که دوران نقاهت خود بعد از عملیات جراحی قلب را می‌گذراند، امروز با حضور در این جلسه در جریان روند اجرایی کارهای بنیاد قرار گرفت.

اعضای شورای کودک و نوجوان بنیاد ادبیات داستانی نیز که جلسه آنان با جلسه هیئت مدیره کانون تلاقی پیدا کرده بود، با حضور در اتاق کنفرانس، ضمن گپ و گفتگوهای دوستانه و صنفی، با امیرحسین فردی ملاقات و در جریان روند بهبودی وی قرار گرفتند.