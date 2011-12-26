30 اثر تاریخى و طبیعى قشم به همایش ملى ثبت آثار معرفى شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدرى پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بام قشم به عنوان قدیمى ترین استقرارگاه بشر در خلیج فارس، تپه هاى عصر آهن مربوط به هزاره پیش از میلاد، گور دخمه و استودان هاى مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان بخشى از آثار تاریخى معرفى شده قشم به این همایش هستند.

وى اظهارداشت: بندرگاههاى عصر ساسانى در سواحل شمالى و جنوبى جزیره قشم، گور پشته هاى اشکانى، سازه ها، سدهاى تاریخى، ابنیه هاى تاریخى و کلات کشتاران مربوط به عصر صفویه نیز از دیگر آثار تاریخى ارایه شده جزیره قشم به این همایش است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در این همایش بیش از 550 اثر تاریخى، معنوى و طبیعى از 32 استان کشور مورد بررسى قرار مى گیرد که 45 اثر ارایه شده آن به استان هرمزگان مربوط مى شود.

وى همچنین از معرفى طولانى ترین غار نمکى جهان، دره ستاره ها، زیستگاه پرندگان، تنگه چاهکوه که در محدوده ژئوپارک جهانى قشم قرار دارد به عنوان آثار طبیعى ارایه شده از قشم به این همایش نام برد.

حیدرى پور عنوان کرد: جزیره قشم با 20 اثر تاریخى و 10 اثر طبیعى ارایه شده به چهارمین همایش ملى شوراى سیاستگذارى ثبت آثار تاریخى، معنوى و طبیعى جایگاه مهمى را بخود اختصاص داده است.

به گفته وى، شوراى ثبت چهارمین همایش ملى شوراى سیاستگذارى ثبت آثار تاریخى، معنوى و طبیعى با بررسى تصاویر، پلان ها، یافته هاى باستانى و مستند گرایى دقیق نسبت به ثبت آثار ارایه شده در لیست آثار ملى کشور اقدام خواهد کرد.

چهارمین همایش ملى شوراى سیاستگذارى ثبت آثار تاریخى، معنوى و طبیعى کشور به پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از امروز و به مدت سه روز (پنجم تا هشتم دى ماه) با حضور معاون میراث فرهنگى کشور، رییس پژوهشکده باستان شناسى کشور و مدیران کل میراث فرهنگى 32 استان ایران اسلامى در تالار وحدت شهر قشم آغاز شد.