بررسی فعالیتهای آموزش و پرورش در حوزه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه بررسی موضوع ارتقای کیفیت مدارس قرآن وزارت آموزش و پرورش که در جلسه قبل نیز مورد بحث بود، پیگیری شد.

محمد بنیادی مشاور قرآنی وزیر آموزش و پرورش ضمن تشریح فعالیتهای انجام شده در این زمینه به منع قانونی استفاده مستقیم از مربیان خارج از آموزش و پرورش اشاره کرد و یکی از راههای استفاده از مربیان توانمند خارج از سیستم آموزش و پرورش را انعقاد قرارداد با سازمانهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف و تأمین هزینه نیروی انسانی توسط این نهادها عنوان کرد.

وی همچنین به برگزاری دوره های ارتقای کیفی معلمان مدارس قرآن در تابستان امسال اشاره کرد و سپس به معرفی بسته آموزشی این مدارس که شامل هفت کتاب در زمینه روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ و معارف قرآنی است پرداخت.



در ادامه جلسه، دکتر محمدرضا داودآبادی عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور، رویکردهای ممکن در تأسیس مدارس قرآن را چهار رویکرد «تقویت دانش آموزان ضعیف»، «پرورش استعدادهای برتر قرآنی»، «آموزشهای فوق برنامه» و «ایجاد فضای نشاط آور قرآنی» عنوان و یکی از مشکلات این مدارس را عدم شفافیت رویکرد مدارس بیان کرد.



محمدحسین فریدونی دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز ضمن اشاره به روند رو به رشد کیفیت آموزش رسمی قرآن طی دهه گذشته، بر ضرورت توجه به تقویت مهارتهای روانخوانی و ترجمه به عنوان مکمل آموزش رسمی و همچنین گسترش فعالیتهای هنری قرآنی در مدارس قرآن تأکید کرد.



حجت الاسلام حمید محمدی قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، رسالت اصلی مدارس قرآن را اتخاذ رویکرد جدید و متفاوت با برنامه رسمی آموزش قرآن در آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی یادآور شد: «سطح آموزش در مدارس قرآن، باید از سطح آموزش عمومی رسمی در نظام آموزش و پرورش بالاتر باشد».



محمدی همچنین با ارائه طبقه بندی سه گانه از سطوح آموزش قرآن در آموزش و پرورش، بر ضرورت راه اندازی مدارس تخصصی با برنامه رسمی قرآنی و مجتمع های شبانه روزی قرآنی توسط آموزش و پرورش تأکید کرد.



در ادامه سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن صدا و سیما، با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در سال 1388 در خصوص ضعف آموزش قرآن در آموزش و پرورش، قبول ناکامی در آموزش رسمی قرآن را قدمی به سوی پیشرفت عنوان کرد و اهتمام مسئولان آموزش و پرورش نسبت به ارتقای کیفی مدارس قرآن را شایسته تقدیر دانست.

وی همچنین پیشنهاد کرد که ایجاد فضای انس با قرآن کریم در مدارس قرآن به وسیله فعالیتهای تبلیغی و ترویجی، به عنوان یکی از اصلی ترین رویکردهای مدارس قرآن در دستور کار مسئولان این مدارس قرار گیرد.



در انتهای جلسه، حجت الاسلام محمدی وضعیت پیگیری تخصیص بودجه نیم درصد قرآنی را تشریح و اظهار امیدواری کرد که در روزهای آینده شاهد ابلاغ و تخصیص این بودجه باشیم. وی بودجه تصویبی هیئت دولت را 138 میلیارد تومان اعلام کرد.