743 هکتار شخم گندم در البرز برای کشت پاییزه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز در این خصوص گفت: عملیات انجام گرفته برای کشت پاییزه گندم 743هکتار شخم و شش هزار و 123 هکتار دیسک بوده است.

علیرضا سلگی ادامه داد: سایر عملیات نیز پنج هزار و 383 هکتار لولر، 300هکتار لایه شکنی و هزار و 742 هکتار خرد کردن بقایای گیاهی بوده است.

این مسئول بیان کرد: در خصوص تامین بذر نیز میزان441تن از بذور بوجاری"خود مصرفی" استفاده و 706 تن از بذور گواهی شده رقم "پیشتاز" و"بهار" برای کشت توزیع شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی البرز افزود: آمارهای یادشده مربوط به قبل از تاریخ 24 آذرماه سال جاری بوده است.

میانگین بارش تا 24 آذرماه، 198 میلیمتر بوده است

سلگی در خصوص بارندگی و دمای هوای نیز عنوان کرد: میانگین میزان بارش در استان از ابتدای سال زراعی تا تاریخ 24آذر ماه، 198 میلیمتر بوده است.

وی یادآور شد: در این زمینه، در مقایسه با میانگین بارش بلندمدت 20ساله زراعی گذشته (در حدود69 میلیمتر) شاهد افزایش 129 میلیمتری هستیم.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ادامه کشت گندم و جو با در نظر گرفتن ارقام موجود در استان،تا پایان آذرماه بلامانع اعلام شده بود.

این مسئول ادامه داد: این امر بر اساس استعلام به عمل آمده از موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر و نهال کشور مبنی بر ادامه روند کشت پاییزه با توجه به سپری شدن تقویم زراعی بوده است.

سلگی بیان کرد: با توجه به بارندگی های اخیر تمامی سطح کشت آبیاری شده محسوب می‏شود و از کل سطح زیر کشت گندم میزان هزار و 495 هکتار آن سبز شده است.