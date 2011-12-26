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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

743 هکتار شخم گندم در البرز برای کشت پاییزه انجام شد

743 هکتار شخم گندم در البرز برای کشت پاییزه انجام شد

کرج - خبرگزاری مهر: طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی البرز، 743 هکتار شخم گندم در استان البرز برای کشت پاییزه گندم انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز در این خصوص گفت: عملیات انجام گرفته برای کشت پاییزه گندم 743هکتار شخم  و شش هزار و 123 هکتار دیسک بوده است.

علیرضا سلگی ادامه داد: سایر عملیات نیز پنج هزار و 383 هکتار لولر، 300هکتار لایه شکنی و هزار و 742 هکتار خرد کردن بقایای گیاهی بوده است.

این مسئول بیان کرد: در خصوص تامین بذر نیز میزان441تن از بذور بوجاری"خود مصرفی" استفاده و 706 تن از بذور گواهی شده رقم "پیشتاز" و"بهار" برای کشت توزیع شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی البرز افزود: آمارهای یادشده مربوط به قبل از تاریخ 24 آذرماه سال جاری بوده است.

میانگین بارش تا 24 آذرماه، 198 میلیمتر بوده است

سلگی در خصوص بارندگی و دمای هوای نیز عنوان کرد: میانگین میزان بارش در استان از ابتدای سال زراعی تا تاریخ 24آذر ماه، 198 میلیمتر بوده است.

وی یادآور شد: در این زمینه، در مقایسه با میانگین بارش بلندمدت 20ساله زراعی گذشته (در حدود69 میلیمتر) شاهد افزایش 129 میلیمتری هستیم.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ادامه کشت گندم و جو با در نظر گرفتن ارقام موجود در استان،تا پایان آذرماه بلامانع اعلام شده بود.

این مسئول ادامه داد: این امر بر اساس استعلام به عمل آمده از موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر و نهال کشور مبنی بر ادامه روند کشت پاییزه با توجه به سپری شدن تقویم زراعی بوده است.

سلگی بیان کرد: با توجه به بارندگی های اخیر تمامی سطح کشت آبیاری شده محسوب می‏شود و از کل سطح زیر کشت گندم میزان هزار و 495 هکتار آن سبز شده است.

کد مطلب 1493890

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