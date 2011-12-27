۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

میرسیستانی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه ساختار قامتی و حرکات اصلاحی در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه ساختار قامتی و حرکات اصلاحی در مشهد خبر داد.

 عباسعلی میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این نمایشگاه، تربیت بدنی استان با موضوعات شش گانه دستاورد های پژوهشی، ساختارقامتی و حرکات اصلاحی، فیلم های آموزشی، حضور دارد.

وی کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی، شناسایی مشکلات ساختار قامتی و کارگاه های آموزشی پژوهش در تربیت بدنی را از دیگر عناوین ارائه شده در این نمایشگاه ذکر کرد.

وی افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری همایش علمی دانش پژوهان جوان تربیت بدنی ویژه دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی استان و در مهرماه نیز همایش کشوری تربیت بدون کلام با تأکید بر درس تربیت بدنی در مشهد برگزار شد، که ماحصلش در این نمایشگاه ارائه می شود.

میرسیستانی گفت: آماده سازی و ارسال مطالب آموزشی، پژوهشی حوزه تربیت بدنی به تمامی نواحی، مناطق و شهرستان های استان و همچنین ارائه 5عنوان پژوهشی در حوزه تربیت بدنی از دیگر فعالیت های این اداره است.

